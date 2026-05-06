Panathinaikos - Valencia Basket, en directo hoy el partido de playoff de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo
El conjunto taronja sabe que estará eliminado en caso de no lograr la victoria en territorio griego, por lo que la presión es máxima
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(85-90) Cada vez más cerca los griegos...
(83-90) Lo para Valencia Basket. 7 puntos arriba y 3 minutos por jugar.
(81-91) Se pone a 10 Panathinaikos.
(79-91) Los griegos siguen buscando la remontada.
¡Kendrick Nunn, expulsado!
(76-91) Imparable el ataque taronja.
(73-89) Responde Montero.
El día a día de Jean Montero...
(73-86) Triple de Nunn.
(70-86) Otra contra de Jean Montero.
Tiempo muerto en pista.
(68-84) Espectacular el ritmo anotador de Valencia Basket.
(68-82) Triplazo de Costello.
(68-79) Panathianikos no para de atacar la zona.
(66-77) Badio para dentro.
¡Comienza el periodo definitivo en el OAKA!
¡Final del tercer cuarto! Valencia basket aguanta el arreón de Panathinaikos y entra al último periodo ganando por nueve puntos (66-75). ¡10 minutos por delante!
(61-73) Gran acción de Sergio de Larrea.
(59-71) No se rinden los griegos.
(56-69) Para dentro Darius Thompson.
¡Tremendo lío en los banquillos! Disputa dialéctica entre los entrenadores y ambos acaban expulsados.
(56-67) Y tres más para los griegos. ¡Tiempo muerto!
(53-67) Fantástico tercer cuarto de Osman.
(50-67) ¡Triplazo de Badio!
(50-64) Osman deja la diferencia en 14 puntos.
(48-64) Hayes-Davis no se rinde.
(45-62) Reacciona Osman.
(43-62) ¡Montero pone 19 arriba a Valencia! Tiempo muerto de Panathinaikos.
(43-60) ¡Tres más para Costello!
(43-57) Darius Thompson pone la máxima ventaja para Valencia: 14 puntos arriba.
(41-54) Contesta Montero con una acción espectacular.
(41-52) Shorts anota para los griegos.
Pierde el primer balón Valencia Basket. Solo ha cometido 4 en la primera parte.
¡Comienza la segunda parte!
¡Final del primer tiempo! Valencia Basket cierra un primer tiempo perfecto para irse con 13 puntos de ventaja al vestuario (39-52). La peor noticia, la lesión de Josep Puerto. La mejor, los 12 puntos sin fallo de Kameron Taylor. ¡Volvemos en unos minutos!
(39-50) ¡Robo y bandeja de Montero!
(39-48) Qué maravilla de Montero.
¡Problemón para Valencia Basket! Josep Puerto abandona la cancha lesionado.
(39-46) 2+1 de T.J. Shorts.
(36-46) ¡Qué día de Josep Puerto!
¡Así se las gasta Darius Thompson!
(34-43) Panathinaikos aguanta a base de tiros libres.
(32-41) Tremendo 2+1 de Badio.
(32-40) Reuvers no falla en ventaja.
(32-38) Canastón de Hayes-Davis.
¡Kameron Taylor, espectacular!
(30-38) Responde Nunn.
(27-38) Josep Puerto en la cara de Juancho.
(27-35) Aparece Nunn.
(25-35) ¡Robo y mate de Thompson! Tiempo muerto local.
(25-33) Sako solo mete un tiro libre, pero Valencia coge el rebote en ataque y Taylor se pone ya con 12 puntos (sin fallo en el tiro).
(25-29) Los griegos no pierden terreno.
(21-27) Responde Darius Thompson desde el triple.
(21-24) T.J. Short golpea.
¡Comienza el segundo cuarto!
¡Final del primer cuarto! Gran juego del Valencia Basket, que se marcha seis puntos arriba (18-24) y secando a la gran estrella rival, Kendrick Nunn.
(18-22) Intercambio de canastas en el OAKA.
(16-20) Contesta Braxton Key.
(16-18) Kendrick Nunn aprieta el marcador.
La defensa del Valencia Basket está siendo fantástica hasta el punto de provocar pérdidas constantes de los griegos.
(12-18) Badio hasta el fondo.
(10-16) De Larrea contra la tabla.
(10-14) Hayes-Davis desde el tiro libre.
Tiempo muerto en pista.
(8-14) Jean Montero tras el robo.
(8-12) ¡Cómo está Taylor!
(8-9) Nunn pone a los griegos solo uno abajo.
(5-9) Panathinaikos desde el tiro libre.
Puffff. Cuatro tiros libres consecutivos fallados por Sako... Y Pedro Martínez lo manda al banquillo.
(3-9) Muy serio el comienzo de partido de Valencia Basket. Dos nuevas canastas de Taylor.
(3-5) Cedi Osman recorta desde la línea de tiros libres.
(0-5) Y Taylor para dentro.
(0-3) Badio empieza golpeando.
¡Comienza el partido! Primera bola para Valencia Basket
¡Cinco minutos para que empiece el partido!
Dónde ver el Panathinaikos - Valencia Basket
Aquí tienes toda la información necesaria para no perder detalle del emocionante partido en tierras helenas.
Habla Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket
"Vamos a ir día a día. Sabemos que la situación es bastante límite, pero la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar. Panathinaikos es un grandísimo rival que nos lleva a máximos de exigencia defensiva, de rebote, de jugar bien en ataque, porque son un equipo que hacen todas las cosas muy bien", sentencia.
Los 12 de Valencia Basket
Pedro Martínez ya ha compartido la lista de jugadores que estarán disponibles para el partido, siendo la gran sorpresa la entrada de Isaac Nogués, descartado en los dos anteriores. Hoy se quedan fuera Sima y Omari Moore.
Victoria o despedida
Para el Valencia Basket no hay más opciones. Es hoy o nunca. Dos dolorosas derrotas en el Roig Arena hacen que se enfrenten hoy al clásico win or go home. Si caen no será ni mucho menos un fracaso, pero sí una decepción hasta cierto punto, ya que terminaron en la segunda posición en la fase regular de la Euroliga. Por cierto, la única baja con la que cuenta Pedro Martínez es Xabi López-Arostegui.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos hoy miércoles 6 de mayo (20:15 horas) este apasionante Panathinaikos - Valencia Basket correspondiente al tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga. Los de Pedro Martínez llegan 2-0 abajo tras las derrotas en el Roig Arena, por lo que si pierden estarán eliminados. ¡Empezamos!
Presión máxima para Valencia Basket. La entidad taronja sufrió dos golpes durísimos en el Roig Arena y se planta en este tercer partido de cuartos de final de la Euroliga ante Panathinaikos 2-0 abajo. Más claro: si pierde estará eliminado.
El reto es enorme. Los de Pedro Martínez necesitan dos victorias en el OAKA –la primera hoy miércoles 6 de mayo a las 20:15 horas– para poder volver a casa y tener la posibilidad de rematar allí su entrada a la Final Four que tendrá lugar justo en la cancha en la que juegan esta tarde.
Lo más preocupante para los valencianos es que han perdido en los dos primeros choques en contextos plenamente diferentes. El primer día por un solo punto y en un partido marcado por las defensas (67-68) y el segundo pese a llevar el encuentro a su terreno, el de un ritmo vertiginoso que condujo a una prórroga en la que tampoco pudieron rematar.
Pedro Martínez mantiene la confianza en los suyos
Lejos de mostrarte fatalista, Pedro Martínez, entrenador de los valencianos, se mantiene seguro de que sus chicos pueden dar la vuelta a la actual situación, empezando por ganar hoy en el OAKA.
"Vamos a ir día a día. Sabemos que la situación es bastante límite, pero la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar", señala.