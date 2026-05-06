Panathinaikos - Valencia Basket, en directo hoy el partido de playoff de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

El conjunto taronja sabe que estará eliminado en caso de no lograr la victoria en territorio griego, por lo que la presión es máxima

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos hoy miércoles 6 de mayo (20:15 horas) este apasionante Panathinaikos - Valencia Basket correspondiente al tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga . Los de Pedro Martínez llegan 2-0 abajo tras las derrotas en el Roig Arena, por lo que si pierden estarán eliminados . ¡Empezamos!

Para el Valencia Basket no hay más opciones. Es hoy o nunca . Dos dolorosas derrotas en el Roig Arena hacen que se enfrenten hoy al clásico win or go home. Si caen no será ni mucho menos un fracaso, pero sí una decepción hasta cierto punto, ya que terminaron en la segunda posición en la fase regular de la Euroliga . Por cierto, la única baja con la que cuenta Pedro Martínez es Xabi López-Arostegui .

Pedro Martínez ya ha compartido la lista de jugadores que estarán disponibles para el partido , siendo la gran sorpresa la entrada de Isaac Nogués , descartado en los dos anteriores. Hoy se quedan fuera Sima y Omari Moore .

"Vamos a ir día a día. Sabemos que la situación es bastante límite, pero la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo . Evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar . Panathinaikos es un grandísimo rival que nos lleva a máximos de exigencia defensiva, de rebote, de jugar bien en ataque, porque son un equipo que hacen todas las cosas muy bien ", sentencia.

Panathinaikos - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el tercer partido de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026

Aquí tienes toda la información necesaria para no perder detalle del emocionante partido en tierras helenas.

(3-9) Muy serio el comienzo de partido de Valencia Basket. Dos nuevas canastas de Taylor .

La defensa del Valencia Basket está siendo fantástica hasta el punto de provocar pérdidas constantes de los griegos.

¡Final del primer cuarto! Gran juego del Valencia Basket , que se marcha seis puntos arriba (18-24) y secando a la gran estrella rival, Kendrick Nunn.

(25-33) Sako solo mete un tiro libre, pero Valencia coge el rebote en ataque y Taylor se pone ya con 12 puntos (sin fallo en el tiro) .

¡Final del primer tiempo! Valencia Basket cierra un primer tiempo perfecto para irse con 13 puntos de ventaja al vestuario (39-52). La peor noticia, la lesión de Josep Puerto . La mejor, los 12 puntos sin fallo de Kameron Taylor . ¡Volvemos en unos minutos!

¡Final del tercer cuarto! Valencia basket aguanta el arreón de Panathinaikos y entra al último periodo ganando por nueve puntos (66-75) . ¡10 minutos por delante!

Presión máxima para Valencia Basket. La entidad taronja sufrió dos golpes durísimos en el Roig Arena y se planta en este tercer partido de cuartos de final de la Euroliga ante Panathinaikos 2-0 abajo. Más claro: si pierde estará eliminado.

El reto es enorme. Los de Pedro Martínez necesitan dos victorias en el OAKA –la primera hoy miércoles 6 de mayo a las 20:15 horas– para poder volver a casa y tener la posibilidad de rematar allí su entrada a la Final Four que tendrá lugar justo en la cancha en la que juegan esta tarde.

Lo más preocupante para los valencianos es que han perdido en los dos primeros choques en contextos plenamente diferentes. El primer día por un solo punto y en un partido marcado por las defensas (67-68) y el segundo pese a llevar el encuentro a su terreno, el de un ritmo vertiginoso que condujo a una prórroga en la que tampoco pudieron rematar.

Pedro Martínez mantiene la confianza en los suyos

Lejos de mostrarte fatalista, Pedro Martínez, entrenador de los valencianos, se mantiene seguro de que sus chicos pueden dar la vuelta a la actual situación, empezando por ganar hoy en el OAKA.

"Vamos a ir día a día. Sabemos que la situación es bastante límite, pero la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar", señala.