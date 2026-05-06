Panathinaikos - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el tercer partido de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026

El conjunto taronja está entre la espada y la pared, ya que en caso de no lograr la victoria quedará eliminado de la presente edición de la Euroliga

Ahora o nunca. El Valencia Basket visita este miércoles 6 de mayo la cancha del Panathinaikos y lo hace obligado a ganar para seguir vivo en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, paso previo a estar en la Final Four de Atenas.

Es obvio que el encuentro de esta noche llega marcado por los dos de la semana pasada en el Roig Arena, por un lado por las ajustadas victorias del equipo de Ergin Ataman, 67-68 en el primer caso y 105-107 en el segundo, y por otro por los incidentes que marcaron el final de ese choque del jueves, llevando a la sanción del propietario y presidente del conjunto heleno, Dimitris Giannakopoulos.

Yendo por partes, en el partido del martes fue el Panathinaikos el que marcó el ritmo con su despliegue defensivo, aunque fue el Valencia el que tuvo una última acción para ganar en la que no llegó a tirar. El jueves, los locales lograron que el partido fuera mucho más rápido pero un canastón en la prórroga de Nigel Hayes-Davis decantó la contienda.

Pese a las derrotas, el Valencia ha demostrado que puede competir en dos contextos de juego muy diferentes, algo que le debe dar tranquilidad. Además, en la primera fase de la competición continental ya ganó en la cancha del equipo griego, otro factor que debe aumentar su confianza.

La única baja de Valencia Basket

Para este choque la única baja en el Valencia Basket será el alero Xabi López-Arostegui, que lleva semanas sin competir por problemas musculares y el técnico deberá hacer dos descartes. En los dos primeros encuentros los elegidos fueron Nogués y Yankuba Sima.

A qué hora es el Panathinaikos - Valencia basket de los playoffs de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Panathinaikos y el Valencia Basket, perteneciente al segundo partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 6 de mayo a partir de las 20:45 horas en el OAKA.

Dónde ver en TV y online el Panathinaikos - Valencia Basket de los playoffs de la Euroliga

Este partido entre el Panathinaikos - Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Barça en el Principado de Mónaco se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA