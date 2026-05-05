El Real Madrid se hace el harakiri en Bulgaria

El equipo blanco desaparece durante cuarto y medio y pasa de ganar de diez a perder de doce; la reacción final no fue suficiente y habrá cuarto partido ante el Hapoel (76-69)

El Real Madrid no ha podido sentenciar su pase a la Final Four de la Euroliga y tendrá que buscar ese pase el jueves en el cuarto partido tras caer por 76-69 ante el Hapoel Tel Aviv en un encuentro que controló los 15 primeros minutos y que perdió en los 15 siguientes. La reacción final le dio para ilusionar a sus aficionados, pero no fue suficiente para poner el marcador a su favor.

El equipo de Scariolo, que había estado muy bien en el arranque del partido, sufrió en exceso la lesión de Garuba, que se perdió más de dos cuartos y sólo pudo reaparecer en los últimos minutos. El gran partido de Edwards en defensa y de Bryant en ataque hizo el resto y permitió que el Hapoel impusiera el ritmo que le convenía, y un marcador bajo, y se llevó el encuentro.

Los blancos estuvieron mal en el tiro de tres, salvo en el primer cuarto, y en el tiro libre y eso dio aire a sus rivales. Campazzo, que había sido primordial en los dos primeros partidos, no tuvo su día; y Hezonja, que venía de meterle 40 puntos al UCAM Murcia el domingo, jugó un partido horrible. Sólo Trey Lyles y Gaby Deck estuvieron a su altura y un Garuba que estaba siendo clave hasta que se lesionó la mano.

El Real Madrid entró mejor al partido

El partido fue uno en el primer cuarto y la mitad del segundo, y otro el resto. En ese tramo inicial, el Madrid tuvo paciencia en ataque, encontró tiros cómodos fuera y, cuando eran bien defendidos, hacía daño dentro con Garuba. Así pudo alcanzar una ventaja de diez puntos 23-33 a los cinco minutos de la reanudación que le daba esperanzas para cerrar la serie.

Sin embargo, el Hapoel creció en defensa, Edwards empezó a hacer estragos en la resta y sus compañeros se vinieron arriba. Cuando los blancos anotaron la canasta siguiente habían pasado casi cinco minutos, sólo quedaban unos segundos para el descanso y perdían de uno. Al menos, el triple de Hezonja les sirvió a los de Sergio Scariolo para irse por delante al descanso (34-36).

El problema es que, salvo el triple inicial de Okeke con el que empezó el tercer cuarto, los blancos siguieron igual y encajaron un parcial de 16-0 que casi los liquida. Del 36-40 se pasó al 52-40. Siete minutos estuvieron sin anotar los españoles, que entraron en el último cuarto perdiendo de nueve (55-46).

Sólo Lyles y Deck estuvieron a su nivel

Un triple de Lyles y una canasta de Deck en el primer minuto del último cuarto pusieron a los blancos a cuatro y dieron esperanzas de remontada. Más de un estirón dieron los de Scariolo, pero su rival no se puso nervioso. Ni siquiera cuando el Real Madrid se puso a uno tras un triple de Gabriel Deck (59-58).

Con un Chris Jones especialmente acertado en esta fase y un Bryant que se marcó un partidazo, los de Ituidis conservaron su ventaja y siguen vivos en este 'play off' de la Euroliga.

Ficha técnica del Hapoel Tel Aviv 76-69 Real Madrid

Hapoel Tel Aviv (18+16+21+21): Micic (13), Bryant (19), Randolph (-), Wainright (2) y Oturu (8) -cinco inicial-, Motley (2), Jones (19), Blakeney (7), Timor (-), Edwards (5) y Odiase (1).

Real Madrid (21+15+10+23): Campazzo (10), Abalde (3), Hezonja (7), Okeke (3) y Len (2) -cinco inicial-, Feliz (7), Maledon (6), Llull (-), Deck (11), Lyles (14) y Garuba (6).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Robert Lottermoser (Alemania), Saulius Racys (Lituania). Señalaron falta técnica a Dimitris Itoudis y antideportiva a Dan Oturu.