Hapoel Tel Aviv - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el tercer partido de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026

El Madrid tiene su primera opción para cerrar la eliminatoria ante el Hapoel, aunque lo hará después de jugar 45 minutos frente al UCAM Murcia

Con 2-0 a favor, el Real Madrid viaja hasta Bulgaria para enfrentarse al Hapoel Tel Aviv con la intención de que la serie no tenga que regresar a la capital de España y, a ser posible, que quede resuelta en el tercer partido, que se juega este martes en el diminuto pabellón del Arena Botevgrad, donde sólo caben 3.200 espectadores.

El equipo de Sergio Scariolo llega después de haber hecho un esfuerzo extra este domingo para ganar al UCAM Murcia, en un partido en el que tuvo que jugar una prórroga para finalmente ganar cuando había ido perdiendo desde el primer cuarto. Ahí, los blancos encajaron 123 puntos y demostraron que, sin Walter Tavares, cuesta más defender la zona.

"Durante unos minutos hemos concedido muchas penetraciones al aro. Hoy había manejadores verticales. Ahora tenemos menos protección en el aro, tenemos que trabajar y compensarlo (la baja de Tavares) con un esfuerzo de equipo. Tenemos que exigirnos mucho porque nuestra naturaleza ofensiva nos vuelve a los 63 puntos recibidos en la primera parte", avisaba Sergio Scariolo al final del encuentro ante los murcianos.

El Real Madrid ya jugó sin Tavares casi todo el primer partido de esta serie y el segundo completo y ganó los dos, pero los blancos saben que, sin el apoyo de su público, todo será más difícil. "El siguiente partido va a ser seguramente más difícil, es un partido de grandísimo peso en una serie de cinco partidos; lo sabemos nosotros y lo saben ellos, así que tenemos que prepararnos muy bien", advertía el propio Scariolo el pasado viernes, tras confirmarse la segunda victoria blanca en el Movistar Arena.

El preparador italiano dio descanso en la Liga ACB a algunos de sus mejores jugadores, entre ellos un Facu Campazzo, clave en los dos primeros partidos, o su compatriota Gabriel Deck.

A qué hora es el Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de los playoffs de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid, perteneciente al tercer partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 5 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Arena Botevgrad.

Dónde ver en TV y online el Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de los playoffs de la Euroliga

Este partido entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en Bulgaria -país donde juega el conjunto israelí como local- se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.