Real Madrid - Hapoel Tel Aviv: horario, canal y dónde ver en TV y online el segundo partido de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026

Los blancos afrontan el segundo partido ante el conjunto israelí con el respaldo del 1-0 a su favor, pero sin poder contar con una pieza esencial como Edy Tavares

El Real Madrid, que venció el duelo inicial de la eliminatoria al mejor de cinco de cuartos de final de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv, tratará de ampliar su renta repitiendo victoria en el segundo, que se disputará de nuevo en el Movistar Arena ese viernes 1 de mayo.

Y lo hará sin uno de sus hombres clave, el pívot Walter Tavares. El caboverdiano jugó menos de tres minutos en el primer choque, pues se retiró a los vestuarios para no volver tras un mal apoyo. Según ha confirmado el club, sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que queda 'pendiente de evolución'.

Su ausencia complica todo para el conjunto blanco, a pesar de que este fue capaz de suplirla con garantías en el primer encuentro de la serie. Sin embargo, el enfrentamiento también dejó alguna cosa a mejorar para el equipo de Sergio Scariolo, principalmente la gestión de los últimos minutos, que pudieron costarle un triunfo que tenía en la mano toda vez que el rival llegó a colocarse a cuatro puntos tras una serie de tres triples consecutivos en poco más de un minuto.

En la previa, el base argentino Facu Campazzo afirmó que cree que el siguiente duelo se asemejará más a lo vivido en esos instantes finales: "Espero algo más parecido a lo de los últimos cinco minutos, embarrando mucho el partido, sacándonos un poco de quicio. Tienen jugadores que en el uno contra uno te pueden hacer mucho daño. Hay que intentar hacer el trabajo que hicimos ayer en los primeros 35 minutos; pero ellos son un gran equipo, van a salir con la necesidad de conseguir una victoria y tenemos que estar preparados para eso", comenta el base argentino.

El Hapoel, en manos de Micic

En el caso del Hapoel, que todavía no ha sido capaz de ganar al bando madridista en las tres ocasiones que se han cruzado este curso en la máxima competición europea, podría aparecer también con una ausencia importante, como la de Elijah Bryant, quien igualmente acabó lesionado el miércoles y no pudo alcanzar los once minutos de juego. De no estar, los isralíes deberán encomendarse de nuevo a Vasilije Micic y a Dan Oturu, determinante en la pintura después de la salida de Tavares y que acabó con 38 dígitos de valoración.

A qué hora es el Real Madrid - Hapoel Tel Aviv de los playoffs de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv, perteneciente al primer partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 1 de mayo a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Panathinaikos de los playoffs de la Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Barça en el Principado de Mónaco se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

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