Tavares habla de su lesión y Campazzo toma el mando en el Real Madrid

El pívot caboverdiano ha dicho adiós, como mínimo, a lo que resta de este duelo de cuartos de final de la Euroliga. El argentino, por su parte, reconoce que es una baja que les puede pasar mucha factura

El Real Madrid, que venció el duelo inicial de la eliminatoria al mejor de cinco de cuartos de final de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv, afrontará este viernes el segundo duelo contra el equipo israelí. Y lo tendrá que hacer de nuevo en el Movistar Arena de la capital española, pero esta vez sin una de sus figuras claves: el pívot Walter Tavares.

El caboverdiano jugó menos de tres minutos en el primer choque, pues se retiró a los vestuarios para no volver tras un mal apoyo. Según ha confirmado el club, sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que queda 'pendiente de evolución'.

Sin duda, un gran contratiempo para Sergio Scariolo, pese a que el técnico blanco fue capaz de suplirla con garantías en el primer encuentro de la serie. En esa cita, apoyado por una gran defensa, disputó una excelente primera parte y consiguió conservar durante muchos momentos una renta favorable por encima de la decena de puntos.

El comunicado del Real Madrid sobre Tavares

El Real Madrid ha confirmado en un comunicado la lesión "en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda" de su pívot Edy Tavares. No han señalado fecha de vuelta, porque "queda pendiente de evolución", pero tiene prácticamente imposible salvo infiltración que pueda participar en algún partido más de esta serie.

El caboverdiano sufrió una caída bajo el aro en los primeros instantes del partido que le obligó a retirarse de la cita europea con molestias en la rodilla izquierda.

Tavares anima a sus compañeros

Sí curiosamente ha sido al revés. Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, ha hecho uso de sus redes sociales para darle ánimo a sus compañeros para lo que resta de eliminatoria una vez que ha conocido la lesión que sufre.

"En la vida no podemos controlar muchas cosas; lo que sí podemos controlar es dar el máximo apoyo a nuestro equipo, que está en un momento muy importante de la temporada. Lo mío es secundario. Juntos, todos, tenemos un equipazo. ¡Hala Madrid y nada más!", ha redactado en una publicación en su cuenta personal en la red social X.

Un mal apoyo en una acción debajo del aro cuando ni siquiera se habían disputado tres minutos del primer encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga le obligó a retirarse camino a los vestuarios cojeando. Y aunque la entidad blanca no ha emitido plazo de reaparición, se espera que esté varias semanas de baja.

Campazzo toma el mando en el Real Madrid

Y a falta de Tavares, el base del Real Madrid, Facundo Campazzo, ha tomado la voz de mando para liderar a un Real Madrid que acabó llevándose un susto en el último minuto de partido. Por eso, el argentino ha aprovechado esta jornada de resaca para enviarle un claro mensaje a sus compañeros en relación a la ausencia de Tavares en los próximos encuentros.

"Es un factor importante. Es un 70 u 80 % de nuestra defensa, otro gran factor importante de nuestra ofensiva. Ayer lo perdimos rápido y el equipo intentó esconder o disimular esa gran baja con intensidad, actitud, con inteligencia, con valentía y creo que tenemos que intentar hacer lo mismo", ha recalcado. O lo que es lo mismo, hay que defender ahora más que nunca entre todos para que no se note su baja.

Conociendo a su compañero caboverdiano, Campazzo sabe que habrá pasado mala noche: "Me imagino, porque lo conozco, que estará jodido por la situación, porque nadie se quiere lesionar y mucho menos un jugador como él. Seguramente estará dándonos fuerza y alentándonos desde afuera".

No obstante, confía en los recursos que hay en la plantilla para sacar el trabajo hacia delante: "Tanto Alex Len como Usman Garuba son dos jugadores que lo hicieron muy bien durante todo el año también y más ayer creo que dieron un salto adelante y nos marcan mucho el tono defensivo y también ese revulsivo en ataque".

En ese mismo sentido, Campazzo se ha atrevido a pronunciar desde la distancia una primera arenga para este segundo partido de la serie: "Todos los que vamos a jugar mañana, los que vamos a ser parte del equipo, tenemos que dar un paso adelante. Desde el liderazgo, desde el juego, desde el apoyar al que tienes al lado. Confiamos al 100 % en los jugadores que van a sustituir a Edy. Tenemos material con mucho talento para suplir eso e intentaremos hacerlo lo mejor posible".