Gaby Deck le da la razón a Sergio Scariolo y admite sentirse "un poco dolorido"

El jugador argentino está convencido de que el segundo partido ante el Hapoel Tel Aviv será muy diferente, por lo que les toca concienciarse de que será como partir de cero

Satisfechos sí, pero con un par de preocupaciones. Así cerró el Real Madrid su primer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv, uno en el que salieron victoriosos por 86-82, pero con el convencimiento de que queda mucho por remar para alcanzar la Final Four de Atenas. Justo en esa línea se mueve un Gaby Deck que coincide en el análisis de su entrenador, Sergio Scariolo, sobre al dificultad que conlleva el segundo partido.

"Era muy importante empezar con victoria, más en nuestra casa. Sabíamos que iba a ser un partido duro y lo ha sido al final. Hemos estado bien durante muchos minutos de los cuarenta. Hemos estado muy bien, muy concentrados durante treinta y seis minutos. Al final se acercaron porque son un gran equipo, el viernes hay que estar metidos los cuarenta minutos", comenta el alero antes de valorar qué deben hacer el resto de la eliminatoria para seguir por delante.

"Hay que estar los cuarenta minutos concentrados, ellos han tenido un triple para ponerse a uno. Hemos hecho un gran trabajo. Hay que quedarse con lo bueno, corregir lo malo y el viernes hacer cuarenta minutos buenísimos. Sin duda el partido será diferente, todo los partidos de los playoffs para mi lo serán. Si salimos con la intensidad de hoy estaremos en buen camino", añade.

Los problemas físicos de Gaby Deck y Edy Tavares

Y si hablamos de preocupaciones lo hacemos directamente de cómo terminaron el partido tanto Gaby Deck como Edy Tavares. Ambos jugadores blancos tuvieron percances físicos durante el choque contra el equipo israelí, pero escuchando al argentino parece ser bastante más importante el problema del pívot.

"Es verdad que me siento un poco dolorido, pero no es nada grave. Edy también está dolorido, pero no se más", explica para terminar opinando que jugar con público ante el Hapoel, algo que no pudieron hacer en fase regular, "es un plus extra".

Facundo Campazzo también avisa

Si algo no quieren en el Madrid es confianzas, por ello no sorprende que Campazzo hable ya de evitar los errores de la recta final del Game 1.

"Empezar con el pide derecho es importante, pero hay que seguir. No espera un viernes diferente, con situaciones diferentes y hay que estar preparados para cualquier escenario. Es importante mantener la intensidad en defensa y en ataque seguir concentrados y fluidos. Creo que estuvimos 30 y pico minutos muy bien, pero ellos tienen mucho talento individual y colectivo y pueden hacerte daño de muchas maneras. Lo sufrimos un poco al final", sentencia.