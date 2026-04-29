Scariolo se teme lo peor con Tavares y le da un tirón de orejas a su plantilla

El técnico blanco ha reconocido que su equipo pagó el exceso de relajación, al tiempo que anunció que seguramente tengan que jugar sin el pívot caboverdiano

Es la magia del baloncesto, que, después de ir controlando todo el partido, en tres minutos se te puede ir todo el trabajo realizado a la basura por un exceso de relajación. Y eso casi le ha pasado al Real Madrid ante el Hapoel Tel Aviv.

Los blancos han arrancado con un triunfo su eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, pero lo han hecho pagando un caro peaje y con un susto incluido en el último minuto.

en casa por 86-82, la lesión temprana del pívot caboverdiano Walter Tavares es ahora el principal tema que preocupa a los de Scariolo, que pierden a uno de los puntales del plantel.

Este primer duelo de la serie entre el tercer y el sexto clasificado de la primera fase llegaba marcado por los condicionantes que acompañan a cada visita del conjunto israelí a España. Esta vez hubo público en la grada, pero solo abonados y VIP's, algo menos de 7.000 personas, 'obligadas' todas ellas a un esfuerzo extra de sus gargantas para suplir la aportación de los ausentes.

Así analiza Scariolo lo sucedido

El partido sólo tuvo un dueño hasta el descanso. Luego el conjunto israelí consiguió igualar a 22 en el tercero y sacarle los colores a los blancos en el último: 16-27. Tanto que Scariolo tuvo que pedir tiempo muerto a falta de 12 segundos para el final viendo lo que estaba pasando.

Y tras finalizar el partido, el técnico madridista así analizaba lo ocurrido en el Movistar Arena: "Hemos hecho minutos fantásticos pero nos hemos relajado un poco al final. Debemos tener más cintura contra la zona y ellos tienen jugadores capacitados para anotar estas canastas, pero uno, cuatro, doce... da igual estos son los Playoffs".

Y es que los blancos se enredaron y encajaron nueve puntos por tres triples en poco más de un minuto. Sin duda, mucho sufrimiento para lo controlado que llevaban el partido y todo un aviso para el segundo partido.

Preocupación máxima por Tavares

Pero, pese a ganar el primer punto de la serie, en el Real Madrid se marcharon muy preocupados con la rodilla izquierda de Walter Tavares, quien pidió el cambio a los tres minutos del estreno de la serie de playoffs ante el Hapoel Tel Aviv.

La imagen del pívot cojeando camino al vestuario encendió todas las alarmas y las primeras sensaciones hacen presagiar lo peor, al menos, para los cuartos de final. Mañana jueves se someterá a las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión.

Scariolo se teme lo peor con Tavares

No se había cumplido ni el tercer minuto del encuentro cuando, en una jugada sin riesgo, Tavares se fue al suelo en la lucha por un rebote. Y cuando se puso en pie comenzó a hacer gestos al banquillo y pidió el cambio. Posteriormente, Sergio Scariolo anunció en el descanso que el pívot no volvería a jugar. Primero Usman Garuba y Alex Len suplieron la ausencia de Tavares, aunque ambos sufrieron ante el empuje de Dan Oturu.

El propio técnico madridista ya se pone en lo peor: "De Edy no sé nada pero Len y Garuba han hecho un gran partido. Veremos como está pero seguramente juguemos el viernes sin él".