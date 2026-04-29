Sylvain Francisco se pronuncia sobre su futuro y el Barça activa dos alternativas

El actual base de Zalgiris Kaunas es uno de los jugadores más deseados del mercado europeo, lo cual complica enormemente su contratación por parte de un conjunto azulgrana que tiene su nombre subrayado en rojo

El Barça tiene pie y medio en la próxima temporada. Tras la debacle en la Copa del Rey, quedarse sin playoffs en la Euroliga tras casi una década y con pocas opciones de conquistar la Liga ACB, la entidad blaugrana vive con la mente puesta en un futuro que debe ser mejor y mucho más ilusionante; toda vez que los nombres que están apareciendo en el mercado, caso de Sylvain Francisco, así lo indican.

Lo cierto es que la dura campaña que están viviendo los azulgrana está lejos de ser una sorpresa. Con un presupuesto limitado, jugadores que no convencen en plantilla y lesiones por doquier, el propio Xavi Pascual indicó a su llegada que se trataba casi más de sobrevivir que de marcarse grande objetivos, siempre entendiendo que el Barça debe ir a ganar todos los partidos. Es un panorama difícil de digerir, pero se hace mejor bajo la promesa que de cara a la campaña 2026-27 habrá una importante inversión.

Por ello, porque se espera una reforma casi completa en el Palau, no extraña que los nombres que suenan estén al más alto nivel. Eso es lo que desvelaron hace algunas fechas tanto Alessandro Luigi Maggi y Catalunya Ràdio, fuentes que confirmaron el interés real del Barcelona en hacerse con los servicios de Sylvain Francisco, una de las grandes estrellas de la presente Euroliga al ser el octavo máximo anotador (16,7 puntos), tercero en asistencias (6,4) y cuarto en valoración (19,5) de la máxima competición continental.

Sylvain Francisco toma la palabra

Sabedor de todo lo que se está moviendo a su alrededor, el jugador francés de 28 años toma la palabra para hablar de su futuro en unos términos que no pronostican un feliz desenlace para los deseos blaugranas, ya que admite ser objetivo de otros dos gigantes europeos como son Olympiacos y Panathinaikos.

"Siempre llevaré al Zalgiris en el corazón. Así que ya veremos cómo se desarrollan las cosas, porque, como he dicho, hay muchos equipos. El año pasado quería ir, ya sabes, y este año también han pasado cosas. Así que, como dije, veremos cómo se dan las cosas. Pero, la verdad, me encanta el Barcelona. Y además, era mi sueño, el club de mis sueños cuando estaba en Manresa", comenta a Nova Sports antes de bajar el suflé al ser cuestionado por los griegos.

"Hay (interés). Esa es la noticia, pero hay muchos… Ya veremos. Como he dicho, ni siquiera tengo prisa. Solo estoy concentrado en el presente". Y hay más, ya que el presidente de Zalgiris Kaunas, Paulius Jankunas, confirma que también le llama la atención probar en la NBA.

Dos alternativas de primer nivel

Toda vez que conseguir la firma del galo es de suma complejidad, en el Barça ya han activado otros objetivos que gustan mucho a Xavi Pascual y que podrían dar un salto cualitativo al equipo en el mermado puesto de base. ¿Quiénes son las alternativas? Mike James y Trent Forrest.

El primero de ellos tiene una excelente relación con el entrenador de Gavà y todo hace indicar que abandonará un Mónaco con serios problemas financieros. Tan avanzada estaría esta línea de acción que según La Gazzetta dello Sport el Barça ya le habría puesto un contrato de dos años sobre la mesa. Y no es la única opción, puesto que el periodista griego Tolis Kotzias subraya que Trent Forrest, pretendido por Olympiacos, también está en la agenda de los de la Ciudad Condal, si bien se entiende que es una operación más complicada dada su situación contractual.

Media docena de salidas en el Barça

Lo que no se pudo hacer el pasado veranos se pretende de cara al de 2026. En el club entienden que muchos jugadores han cumplido su ciclo y que otros no están rindiendo de manera acorde a sus sueldos. Así, en la lista de posibles salidas encontramos a Nico Laprovittola, Tomas Satoransky, Jan Vesely, Willy Hernangómez, Miles Norris, Myles Cale y Youssoupha Fall. Y pueden ser más.