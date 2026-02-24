El Barça avanza los fichajes de dos piezas clave para la próxima temporada

Sylvain Francisco ha desmentido un acuerdo, pero en Barcelona dan por hecho que el fichaje está encarrilado; más difícil es el de Luwawu-Cabarrot por el derecho de tanteo del Baskonia

"La situación es la que es. No hay que dar más vueltas. No se puede fichar, ya está, se ha acabado. Somos los que somos y con esto vamos", decía esta mediodía el entrenador del Barça, Xavi Pascual, cuando le preguntaron si iba a haber refuerzos para este final de temporada.

Aunque en su día, cuando fichó, le prometieron que si hacía falta algo, llegaría, la realidad del club le impide acometer incorporaciones y el Barça tendrá que pelear con lo que tiene los dos títulos que aún quedan en juego: Euroliga y Liga ACB.

Eso no significa que el club se esté quieto y si Pascual, que cuando fichó pidió incorporaciones, se muestra tan tranquilo es, precisamente, porque le habrán prometido mejorar sensiblemente la plantilla de cara a la próxima temporada. Y los movimientos que se están conociendo van encaminados hacia eso.

Según avanzan varios medios, el club barcelonista habría llegado a un acuerdo con el francés Sylvain Francisco, uno de los mejores jugadores de la Euroliga y actual líder del Zalgiris Kaunas. El propio Francisco, que jugó en España con el BAXI Manresa a las órdenes de Pedro Martínez, ha sido el verdugo del Barça en más de una ocasión.

Sylvain Francisco ha negado el acuerdo después de que se filtrara. "Fake News (Noticias Falsas)", publicó el jugador del Zalgiris en redes sociales. Aunque las fuentes que lo han señalado aseguran que el fichaje está bien encaminado.

Luwawu-Cabarrt, más difícil por el Baskonia

El interés por Francisco no es nuevo, como tampoco lo es el que hay en Luwawu-Cabarrot y que se ha intensificado después de la grandiosa Copa del Rey que ha realizado con el Baskonia. El nombre de también jugador francés lleva semanas sonando como posible jugador del Barça, aunque, a diferencia de su compatriota Sylvain Francisco, él tiene un problema añadido.

El Baskonia podría ejercer el derecho de tanteo y, seguramente, lo hará. Y ya en una ocasión, los vitorianos dejaron al Barça sin su fichaje más sonado por ese motivo. Si no, recuerden por qué Shane Larkin no jugó en su día como blaugrana.

La pregunta es cómo el Barça podrá acometer esos fichajes, que serán caros y a los que deberá ofrecer muy buenos contratos -aparte de pagar al Baskonia si quiere a Luwawu-. La respuesta es que hasta cinco jugadores acaban contrato este año (Laprovittola, Satoransky, Willy Hernángomez, Jan Vesely y Fall) y, entre ellos, se encuentran tres de los que más cobran y dos de ellos, bastante veteranos, que deberán aceptar ofertas a la baja o salir.