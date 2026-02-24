Atlético de Madrid - Brujas en directo: resultado del partido de vuelta de play off de la Champions League
Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido de vuelta del play off previo a octavos de final de la Liga de Campeones entre Atleti y Brujas...
At. Madrid
Club Brugge
Minuto a minutoActualizar narración
¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL METROPOLITANO!
¡Suena el himno de la Champions!
¡Saltan los protagonistas al campo!
¡Ambientazo en el Metropolitano!
Toda la grada canta el himno rojiblanco, con un impresionante mosaico mientras los jugadores esperan en la bocana de vestuarios...
Todo preparado ya en el Metropolitano, momento para recordas los onces titulares...
Giuliano, hace unos minutos, ha hablado para Movistar+:
Sensaciones: "Estamos muy bien preparados. Tenemos que centrarnos en el partido y estar al 110%".
La afición: "La gente siempre nos da su apoyo en los noventa minutos. Eso nos hace jugar con uno más. El estadio va a ser una caldera. Tenemos que estar preparados mentalmente".
El 3-3 de la ida: "Tenemos que ver los errores en el partido pasado. Ellos son muy buenos, juegan muy bien. Tenemos que intentar hacerles daño".
Prórroga y penaltis: "Nos centramos en un partido en el que puede pasar cualquier cosa. Primero centrarnos en cómo va a empezar el partido. Ir jugando poco a poco hasta donde se dé".
Poco a poco se van llenando las gradas del Metropolitano y los futbolistas de ambos equipos ya calientan sobre el césped...
El Brujas el pase a octavos en el Metropolitano...
Ambientazo en la previa para recibir el bus del Atleti...
El Brujas sale al Metropolitano con: Brujas: Mignolet, Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys, Stankovic, Forbs, Vetlesen, Vanaken, Tzolis y Tresoldi.
Sorpresa en el once del Atlético. La gran duda estaba en quién sería el delantero centro, si Julián Álvarez o Sorloth y Simeone apuesta por ambos, dejando así a Lookman en el banquillo y reservándolo para la segunda parte. Dos delanteros para buscar el pase a octavos.
¡YA TENEMOS EL ONCE DEL ATLÉTICO!
EL ÁRBITRO DEL PARTIDO
El francés Clément Turpin será el árbitro encargado de dirigir el choque entre el Atlético de Madrid y el Brujas. Turpin estará asistido por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, en las bandas, y por Eric Wattellier, en el VAR, según informa la UEFA en su web.
Será la sexta ocasión en la que el árbitro francés pita al Atlético de Madrid en la máxima competición continental, con un saldo de una victoria, dos derrotas y dos empates.
POSIBLES ONCES
A la espera de conocer los onces oficiales de ambos conjuntos, vamos a repasar los posibles onces que pueden sacar de inicio tanto Simeone como Leko.
¡BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en el Metropolitano en apena dos horas entre Atleti y Brujas...
Atlético de Madrid y Brujas afrontan esta tarde un duelo que determinará su supervivencia o no en la Liga de Campeones. El 3-3 de la ida obliga a ambos equipos a salir en busca del triunfo, no hay otro camino para seguir compitiendo en Europa. Simeone mantiene las bajas por lesión de Pablo Barrios y Nico González, pero recupera a Rodrigo Mendoza, tras cumplir sanción contra el Espanyol y necesita gestionar bien los minutos, pues también se jugará la próxima semana el pase a la final de la Copa del Rey y en LaLiga no puede despitarse si quiere quedarse entre los cuatro primeros clasificados.
La gran incógnita en el once del Atlético de Madrid está en la delantera. Julián Álvarez descansó el pasado fin de semana frente al Espanyol y se presume como teórico titular pero el gran estado de forma de Alexander Sorloth, ha generado el debate en torno a la titularidad del n'9', aunque en las grandes cita Simeone ha solido apostar por el argentino de inicio.
Por su parte, el Brujas llega al Metropolitano con la intención de dar la campanada como hizo el Bodo/Glimt en la Fase Liga, aunque con la importante baja de Raphael Onyedika, que se pierde el partido por acumulación de amonestaciones.