Atlético de Madrid - Brujas en directo: resultado del partido de vuelta de play off de la Champions League

Giuliano, hace unos minutos, ha hablado para Movistar+:

Sensaciones: "Estamos muy bien preparados. Tenemos que centrarnos en el partido y estar al 110%".

La afición: "La gente siempre nos da su apoyo en los noventa minutos. Eso nos hace jugar con uno más. El estadio va a ser una caldera. Tenemos que estar preparados mentalmente".

El 3-3 de la ida: "Tenemos que ver los errores en el partido pasado. Ellos son muy buenos, juegan muy bien. Tenemos que intentar hacerles daño".

Prórroga y penaltis: "Nos centramos en un partido en el que puede pasar cualquier cosa. Primero centrarnos en cómo va a empezar el partido. Ir jugando poco a poco hasta donde se dé".