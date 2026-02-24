Courtois responde a Mourinho: "No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración"

El portero del Real Madrid, en la previa del encuentro contra el Benfica, respondió a la acusación del entrenador portugués, que recriminó la manera en la que Vinicius celebró el gol de la ida en el Estadio Da Luz

El Real Madrid recibe en el día de mañana al Benfica en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto de Arbeloa deberá hacer bueno el gol de Vinicius en la ida y sentenciar el choque en el feudo merengue. De esta manera, Thibaut Courtois, al igual que el técnico salmantino, ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera del choque, además de otros temas relevantes como la sanción provisional a Prestianni.

Courtois 'se moja' con la sanción a Prestianni

De esta manera, Courtois analizó sus sensaciones de cara al importante encuentro de mañana frente al Benfica: "Lo más importante es tener a la afición con nosotros, animando todo el partido y nosotros empezar bien el partido desde el primer segundo. El resultado es engañoso, si meten un gol igualan la eliminatoria. Hay que empezar bien, jugar bien, concentrados y con actitud. Si hacemos eso, ganaremos". Por otro lado, el portero del Real Madrid habló de la sanción provisional a Prestianni de no jugar en el Bernabéu: "Estamos ante un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas. Nosotros en el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinicius. No quiero individualizar. Ha pasado en muchos momentos en el fútbol, no solo en el campo sino en los estadios. Al final la UEFA decide y es un mensaje bueno".

En este sentido, Courtois fue preguntado por la importancia de los protocolos contra el racismo: "Cada vez son mejores. Al final, el problema es que en ese momento es Vinicius quien decide que volvemos a jugar, porque si él dice que no, nos planteamos irnos. Y que decida el responsable de la UEFA qué pasa con el partido. Luego lo de la grada es para parar un partido y echar a esa gente. Pero claro, no es normal que un futbolista vea lo que pasa en la grada, eso es tarea de un responsable del encuentro. Y se debe llamar a las autoridades. Como sociedad, tenemos que dejar de ser tan tontos". El meta belga del Real Madrid quiso salir en defensa de Vinicius: "A Vini le han dado miles de patadas en el campo los defensas, piques con jugadores y jamás ha dicho algo así. Sé que Vini lo ha escuchado al cien por cien, lo ha dicho muchas veces y yo creo en Vini. Como se ha tapado la boca con la camiseta, nunca podemos saber eso. El Benfica va a defender a su jugador y ya está. Luego ya decidirán la UEFA y las instituciones".

Courtois, muy claro con Mourinho

Sobre la grada del Benfica, Courtois afirmó que "es deplorable ver eso en un estadio porque, te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer esos gestos es lamentable. No sé si ellos lo han condenado, tampoco es que lo haya seguido muy de cerca. No he visto si han puesto que van a perseguir a los que han hecho esos gestos. De todo lo que ha pasado, hay muchas cosas que no se han hecho bien. Tanto el racismo como la homofobia son inaceptables. Y sus insultos son igual de fuertes. Si ahí no se tapa la boca... podemos imaginar que creo que sí que lo ha dicho".

Por último, Courtois respondió a las palabras de Mourinho acusando a Vinicius de celebrar el gol en Da Luz de esa manera: "Al final, Mourinho es Mourinho y como entrenador vas a defender a tu club y a tu jugador. Lo único que me decepciona es usar el festejo de Vini. No hizo nada malo. Muchos rivales lo han hecho en nuestra contra y cuando meten un gol lo celebran así. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración".