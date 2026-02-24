Arbeloa exige firmeza a la UEFA antes del Real Madrid - Benfica: "Nada justifica un acto de racismo"

Álvaro Arbeloa habla en la previa de un Real Madrid - SL Benfica marcado por presunto incidente racista entre Prestianni y Vinícius Junior. El técnico salmantino pidió mano dura a la UEFA, repasó las bajas de su plantilla para la vuelta de los 'playoffs' de la Champions League y trató el bajón de rendimiento de Mbappé

El Real Madrid afronta una noche decisiva en la Champions League frente al Benfica y su entrenador, Álvaro Arbeloa, dejó un mensaje rotundo en la previa: “Nada justifica un acto de racismo”. El técnico compareció en el Santiago Bernabéu con la eliminatoria en juego y la polémica disciplinaria aún abierta.

El Madrid que quiere ver en el Bernabéu

Arbeloa fue claro al definir la imagen que espera de su equipo: quiere “un Real Madrid muy parecido al que vimos en Lisboa”. Subrayó que el grupo está trabajando para repetir aquella versión competitiva y que el objetivo es doble: “ganar el partido y pasar la eliminatoria”.

El entrenador insistió en la dimensión emocional del escenario. Habló de “una gran noche de Champions en el Bernabéu” y destacó la influencia del público en este tipo de citas. Reconoció que el vestuario vive el partido “con muchas ganas y mucha ilusión”, consciente de que el vencedor seguirá adelante y el perdedor quedará fuera.

Racismo, UEFA y el caso Prestianni

Preguntado por la posible sanción a Gianluca Prestianni, Arbeloa mantuvo la línea que ya había marcado días atrás. Aseguró que el equipo está concentrado exclusivamente en competir, pero no eludió la responsabilidad institucional: “Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo”.

El técnico apeló directamente a la UEFA, señalando que tiene la ocasión de que su discurso no se quede “en un eslogan o en una pancarta bonita antes de los partidos”. Reiteró que, tras el gol de Vinícius Júnior en Lisboa, “nada de lo que pueda hacer en el terreno de juego justifica un acto de racismo”.

Sobre las declaraciones de José Mourinho, Arbeloa evitó la confrontación directa y volvió a centrar el debate en el principio esencial: “No hay nada que justifique un acto de racismo”. Para él, ese es el punto innegociable.

Vinícius y liderazgo en el vestuario

En el plano deportivo, el técnico defendió el momento de Vinícius. Aseguró que el brasileño está “muy bien, con muchas ganas y muy motivado para este tipo de partidos”. Además de destacar su rendimiento diferencial desde su llegada al banquillo, lo definió como “un líder con mucho carácter dentro del vestuario”.

Arbeloa valoró la personalidad del extremo ante situaciones de presión, afirmando que siempre ha respondido “de manera valiente, demostrando grandísima personalidad”. En su visión, el jugador está preparado para volver a ser decisivo en una noche grande.

Mbappé, compromiso y rol táctico

Sobre Kylian Mbappé, el mensaje fue de respaldo absoluto. Confirmó que está “preparado para jugar” y quiso poner en valor “el compromiso que está demostrando con sus compañeros, con el equipo y con el club”, pese a arrastrar molestias en las últimas semanas.

Cuando se le planteó si debía actuar más como referencia fija en el área, Arbeloa relativizó el debate: “No creo que el problema de Mbappé sea el gol”. Lo definió como un futbolista “muy inteligente, que sabe perfectamente dónde moverse” y recordó que sus cifras avalan su rendimiento.

Benfica sin Mourinho y foco en el juego

La ausencia de Mourinho en el banquillo no altera el planteamiento del técnico madridista. Considera que el entrenador portugués ha demostrado en su carrera que sus equipos compiten al máximo incluso en su ausencia y anticipó “un gran Benfica, que nos lo va a poner muy difícil”.

Arbeloa cerró la comparecencia con un mensaje inequívoco: máxima concentración en el rendimiento y en el pase de ronda. El resto, insistió, corresponde a los organismos competentes. El Bernabéu dictará sentencia.