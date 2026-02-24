Dugarry carga contra el Real Madrid: "Hay jugadores que no están a la altura del club"

Christophe Dugarry, exfutbolista profesional francés, defiende a Kylian Mbappé y carga contra varios jugadores del Real Madrid tras la reciente derrota ante el CA Osasuna. El ahora tertuliano los considera sobrevalorados e inconsistentes para el nivel que exige el club de Chamartín

El debate sobre el momento del Real Madrid ha cruzado fronteras. En Francia, donde cada paso de Kylian Mbappé se analiza al detalle, las críticas también apuntan hacia el entorno del delantero. Sin embargo, en esta ocasión el exinternacional francés Christophe Dugarry ha optado por un enfoque distinto: proteger a su compatriota y señalar al resto del equipo.

Durante su intervención en el programa Rothen s’enflamme, Dugarry cuestionó que los problemas del Madrid se atribuyan únicamente a Mbappé. A su juicio, centrar el foco en el delantero es una simplificación excesiva de una realidad más profunda, donde se abarca a toda la plantilla.

El exdelantero, que pasó fugazmente por el Barcelona en los años noventa, no se quedó en lo superficial. Aseguró que en la plantilla blanca hay jugadores que no cumplen con el estándar histórico del club.

Nombró directamente a futbolistas como Eduardo Camavinga, Arda Güler, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, además de cuestionar la regularidad de David Alaba y el nivel competitivo de jóvenes que han asumido protagonismo por las lesiones, un sello personal de Álvaro Arbeloa.

"Estos son clubes que aspiran a las estrellas, son los mejores, y creo que hay jugadores que no están a la altura. Llevan mucho tiempo ahí, pienso en Camavinga, Güler, Valverde, Tchouaméni… Asencio, que surgió de la nada y se convirtió en titular porque había un montón de lesiones", matizaba el francés.

Para Dugarry, el problema no es puntual sino estructural: demasiados jugadores alternan actuaciones brillantes con partidos discretos, algo que considera incompatible con la exigencia permanente del Real Madrid.

El nivel actual del Real Madrid

El campeón del mundo en 1998 fue más allá y reflexionó sobre el perfil de fichajes recientes del club. Sugirió que la estrategia de incorporar jugadores con contratos cercanos a su final podría haber respondido a limitaciones económicas, lo que, según su visión, ha derivado en una plantilla menos dominante.

"Cuando juegas en clubes como ese, tienes que demostrar que eres un gran jugador durante una temporada, liderar a tu equipo, ser decisivo; esa es la diferencia entre el nivel que experimentamos a diario en nuestras ligas nacionales y el del Real Madrid", analizaba.

En su argumento subyace una idea clara: jugar en el Real Madrid implica sostener un rendimiento decisivo durante toda la temporada, no ofrecer destellos intermitentes. Para Dugarry, la diferencia entre un buen futbolista y un jugador de élite mundial reside en esa continuidad.

Mbappé, fuera del foco

Curiosamente, Mbappé fue el único exento de crítica directa en su discurso. Dugarry defendió que no es justo cargar sobre él la responsabilidad colectiva y lanzó incluso una ironía: si en España no lo quieren, otros estarían encantados de recibirlo.

El mensaje encierra una doble lectura. Por un lado, una defensa pública del capitán francés. Por otro, una advertencia implícita al entorno madridista sobre el valor del jugador.

Debate abierto

Las palabras de Dugarry no pasarán desapercibidas en la capital española. Señalar nombres propios siempre agita el debate, más aún cuando se trata de una plantilla construida para competir por todos los títulos.

El Real Madrid vive una temporada de altibajos, y las críticas forman parte del paisaje. Lo que cambia ahora es el origen: desde Francia, una voz autorizada cuestiona no el fichaje estrella, sino el ecosistema que lo rodea. En un club acostumbrado a convivir con la presión máxima, el juicio externo es constante. La respuesta, como siempre, se dará en el césped.