Pedri y Ferran destapan la mano dura de Flick en el Barcelona: "Si llegas 20 minutos tarde, mejor quédate en casa"

Pedri González y Ferran Torres, jugadores del FC Barcelona y referencias del vestuario de Hansi Flick, repasaron en ‘El Hormiguero’ la disciplina interna del equipo, las multas por impuntualidad, su ambición por ganarlo todo y hasta qué fichaje harían del Real Madrid

El buen momento del Barcelona también se cocina fuera del césped. Así lo dejaron claro Pedri González y Ferran Torres en su visita a 'El Hormiguero', donde desvelaron detalles inéditos del vestuario azulgrana bajo la dirección de Hansi Flick.

Aprovechando los días libres concedidos por el técnico alemán, ambos viajaron a Madrid y dejaron titulares que explican parte del nuevo carácter competitivo del equipo.

Flick y la disciplina: orden absoluto

Más allá de lo táctico, los dos futbolistas coincidieron en definir a Flick como un “gran gestor” que ha elevado el nivel de exigencia interna. La puntualidad es sagrada y el orden en el vestuario, innegociable. Incluso detalles aparentemente menores, como recoger la ropa tras la ducha, forman parte de esa cultura de responsabilidad colectiva.

La anécdota que más llamó la atención fue la relacionada con las multas. Llegar diez minutos tarde puede suponer una sanción cercana a los 40.000 euros, especialmente si ocurre en día de partido. El mensaje es claro: quien no está concentrado al cien por cien, no compite.

Pedri bromeó con que él es de los que llega con mucha antelación. Ferran, entre risas, deslizó que con esas cifras “no tienes ni para empezar” si pensabas que la multa era simbólica.

Ambición sin matices

En lo deportivo, el discurso fue directo. Ferran no escondió el objetivo del vestuario: competir por todo mientras matemáticamente sea posible. La mentalidad no es selectiva; es total. El liderato recuperado tras la victoria ante el Levante ha reforzado esa confianza.

Pedri, recién recuperado de lesión y ya con minutos en las piernas, simboliza esa segunda velocidad que el Barça quiere activar en el tramo final de la temporada, con LaLiga, Copa del Rey y Champions League aún abiertas.

El vestuario, entre bromas y jerarquías

La complicidad entre ambos quedó patente durante toda la entrevista. Pedri definió a Ferran como el “bromista” del grupo, aunque el valenciano se describió a sí mismo como alguien que provoca pero encaja poco.

También salió a la luz una curiosa rutina matinal: el canario actúa como chófer habitual de su compañero. “Solo falta que un día me diga que no hable y me dedique a conducir”, ironizó Pedri.

En cuanto a los más coquetos del vestuario, señalaron a Jules Koundé y Dani Olmo, mientras que el DJ oficial es Lamine Yamal, salvo cuando el Ramadán modifica su rutina.

Un fichaje del Real Madrid

Cuando Pablo Motos, conductor del programa, les preguntó qué jugador del Real Madrid incorporarían al Barça, no dudaron: Kylian Mbappé. La respuesta fue simultánea y sin titubeos.

También dejaron claro que la relación con los jugadores blancos es cordial, aunque sin amistad estrecha. Rivalidad sí, hostilidad no.

El 'Tiburón' y su secreto físico

Ferran reveló uno de sus hábitos más personales: practica ayuno intermitente, cenando temprano y retrasando la siguiente comida hasta el mediodía siguiente. Asegura que eso le aporta más energía en los entrenamientos.

Eso sí, el día de partido cambia el guion. Ambos confesaron que lo viven como una celebración anticipada, con desayunos potentes que incluyen gofres con chocolate blanco. La gasolina emocional también cuenta.

El propio Ferran describió la sensación de marcar gol como un momento de máxima plenitud, una descarga total cuando el balón entra y el estadio estalla.

Referentes y legado

Si tuvieran que elegir un compañero del pasado, Pedri optaría por Andrés Iniesta y Ferran por David Villa. Dos elecciones que reflejan estilo y carácter: pausa y gol. Justo cuando el de Fuentealbilla ha dejado unas declaraciones recientes sobre el conjunto azulgrana.

La visita televisiva no fue solo una colección de anécdotas. Sirvió para mostrar el rostro humano de un Barça que ha reforzado su disciplina interna y que vuelve a creer en su capacidad de competir hasta el final. Entre multas, bromas y ambición, el mensaje quedó claro: en el vestuario azulgrana ya no hay espacio para la distracción.