Iniesta apunta las claves para que Lamine Yamal gane el Balón de Oro: "Es un reto importante para él"

El exjugador del Barcelona ha hablado de la pelea por alzarse con el título de LaLiga esta temporada, además de otros temas como la "ilusión" por el Mundial de 2026 y el momento de forma del '10 del conjunto de Hansi Flick, así como las posibilidades de que gane el prestigioso premio individual que reparte France Football

Lamine Yamal sigue siendo una de las grandes noticias en el Barcelona. La irrupción del jugador en la élite del fútbol es una realidad a sus 18 años, por lo que se considera indiscutible con Hansi Flick y en España con Luis de la Fuente. De esta manera, Iniesta ha querido hablar del momento del '10' azulgrana y sus opciones de ganar el Balón de Oro. Por otro lado, el exjugador del conjunto culé ha querido valorar cómo llega 'La Roja' al Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, además de las expectativas por la presidencia del club azulgrana.

Iniesta, sobre el campeón esta temporada en LaLiga

En este sentido, Andrés Iniesta ha acudido en el día de hoy a un acto con La Liga, donde ha hablado, entre otros temas, de la situación en el campeonato doméstico, que tiene líder al Barcelona en estos momentos: "Para mí el favorito sigue siendo el Barça. Vuelve a ser líder y a ver si lo puede mantener hasta el final. Competida será seguro, siempre es competida LaLiga. Ojalá el Barça vuelva a salir campeón". Además, el exjugador del Barcelona comentó sus expectativas de cara al Mundial: "Diría que expectante, con ganas de que llegue, con ganas de ver a la selección hacer un gran trabajo y ojalá pueda estar en lo más alto, que sería ganar. Con ilusión".

Por otro lado, Andrés Iniesta analizó sus sensaciones de cara a las elecciones por la presidencia del Barcelona: "Papel poco. Somo socio contribuiremos a un día como ese, que creo que es importante para el barcelonismo y a partir de ahí, como siempre digo, lo mejor para el Barça es lo que elijan los socios". Sobre si votará, el exjugador del Barcelona destacó que "sí, sí, como siempre que he podido", aunque no ha hecho público a quién votará: "Normalmente es privado". De esta manera, el excentrocampista ha valorado las acusaciones contra Laporta por corrupción: "Cada socio intentará o intentaremos hacer una lectura de lo que se entiende que es mejor y, a partir de ahí, el voto de cada uno será lo mejor para el Barça, independientemente de las cosas que puedan salir. Como siempre, no es algo nuevo cuando llegan todo este tipo de situaciones. A partir de ahí, que sea lo mejor para el club".

Iniesta y la opción de que Lamine Yamal gane el Balón de Oro

Además, Iniesta se expresó por el momento de forma de Lamine Yamal y las claves para que pueda alzarse con el Balón de Oro: "Es una cuestión de que él siga mejorando. Tiene el talento para hacerlo, tiene el trabajo para hacerlo, es un reto importante para él. Tiene todo para conseguirlo, ojalá siga esa evolución que está teniendo porque es muy positivo, sobre todo para los culés y para los españoles tener un jugador de ese nivel". Cabe recordar que el jugador del Barcelona ya ha mejorado su registro goleador esta temporada en LaLiga EA Sports con respecto a la anterior, ya que ha logrado diez goles y nueve asistencia. Además, ha firmado tres tantos y cuatro pases de gol en la UEFA Champions League.