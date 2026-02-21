Los entrenadores de LaLiga se rebelan por la sanción a Almeyda

Una vez conocida el duro castigo, han sido varios los entrenadores que han criticado públicamente la decisión de Competición, entre ellos Pellegrini, y que han respaldado al míster argentino por diferentes vías

La durísima sanción a Almeyda por parte de Competición tras el acta redactada por Galech Apetezguia por su expulsión ante el Alavés no ha dejado indiferente y no solo ha causado una profunda indignación en las huestes nervionense.

En este sentido, el técnico sevillista, castigado con siete partidos, ha recibido el apoyo público y también por vía interna de compañeros de profesión, en algunos casos muy significativos como el de Manuel Pallegrini, que aparcó la rivalidad cainita a las puertas de un derbi, para defender al argentino y criticar la decisión del organismo federativo.

Pellegrini lo calificó de lamentable y no fue el único

"Como todo colega de profesión, es lamentable que haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión, pero no me puedo pronunciar mucho más", apuntó el preparador verdiblanco, que no fue el único, ni mucho menos, en levantar la voz en favor del 'Pelado'.

De ese modo, también lo hizo su rival de mañana, José Bordalás, un míster acostumbrado a la polémica y que no dudó en afirmar que es un castigo demasiado duro al margen de que no haya podido visualizar las imágenes con detalles.

Bordalás lo tilda de exagerado e Íñigo Pérez pide otro criterio con los técnicos

"Está claro que no me gusta que sancionen a los entrenadores. En este caso, a un compañero y más con esa cantidad de partidos. Me gustaría que estuviera en el banquillo contra nosotros. Es posible que sea exagerado el castigo sin haber visto las imágenes. Estamos hablando de muchos partidos. Lo que sí sé que puedo decir es que tengo el máximo respeto a todos los compañeros de profesión, en este caso Almeyda. Al final son momentos", apuntó Bordalás, que no le gustan sanciones de tal índole, al igual que al técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, que lamenta la dureza de Competición a la hora de sancionar a los integrantes de su gremio.

"Con los entrenadores la contundencia y las sanciones son desmedidas. No sé qué ocurrió con él y respeto al estamento arbitral, pero habría que bajar la contundencia con la que se sanciona a los entrenadores. Sería justo tratarles igual que a los jugadores respecto a las sanciones”, señaló con vehemencia el míster del Rayo, que considera excesivo la ejemplaridad de la sanción a Almeyda, que no podrá dirigir al equipo en la mitad de encuentros que quedan por disputarse hasta la fecha.

Eso sí, Almeyda tiene claro que, en vista del criterio, no piensa entrar más en cruce de palabras con los árbitros: "Desde ahora en adelante, que he tratado de hacerlo, no hablaré nunca más con ningún árbitro, ni para bien ni para mal. Listo. No considero que sea la manera, pero evidentemente no puedo, yo no puedo. Otros por ahí sí, yo no. Entonces me pondré un cubrebocas".