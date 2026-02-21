Máxima atención en el árbitro elegido para el Getafe - Sevilla tras la polémica de Almeyda

En pleno vendaval por lo ocurrido con Almeyda y tras la queja elevada por el club sevillista, el CTA se ha decantado por un colegiado que todavía no ha pitado este curso a los nervionenses

Los últimos arbitrajes sufridos por el Sevilla, con acciones muy polémicas en todos ellos, y sobre todo, lo ocurrido contra el Alavés por la expulsión de Almeyda, lo recogido en el acta por Galech Apezteguia y la durísima sanción de siete partidos, provocan que los focos del sevillismo estén puestos en el árbitro elegido por el CTA para el choque de mañana contra el Getafe.

En este sentido, cabe recordar que después de lo sucedido contra los babazorros, el club nervionense elevó una queja formal al Comité de Árbitros para pedir explicaciones por el trato recibido por el estamento y decisiones que perjudicaron gravemente ante Mallorca, Girona o Alavés.

La reacción del CTA, como ya hizo sobre las polémicas en los dos partidos anteriores, fue dar la razón en Tiempo de Revisión al colegiado navarro al no pitar penalti por el derribo de Youssef a Agoumé con el argumento de que fue "un contacto normal de fútbol", reconociendo el impacto.

Busquets Ferrer ha sido el elegido

Ahora, en pleno huracán, se ha conocido la designación del colegiado para la cita de mañana del Coliseum a sabiendas de que estará bajo la mirada de las huestes nervionenses. Así las cosas, el elegido ha sido Busquets Ferrer, árbitro del colegio balear de 32 años.

En este curso no ha dirigido todavía ningún partido al Sevilla, pero si lo ha hecho desde que llegó a la elite en 2023. De ese modo, le ha pitado un total de cinco encuentros, con un saldo negativo, pues los nervionenses se han impuesto en tres ocasiones y han sufrido tres derrotas, entre ellas la eliminación en la Copa del Rey contra el Almería de la temporada pasada.

Un dato positivo para el Sevilla

No obstante, este curso sí ha tenido protagonismo más allá del Sevilla, pues ha pitado 15 partidos oficiales de los que se extrae un dato positivo para los hispalenses, tanto en cuanto ha sido el mayor el índice de victorias visitantes que de locales, con siete por cinco, mientras que los tres choques restantes se saldaron con empates. Además, los anfitriones vieron más amarillas, 45 por 38 de los foráneos.

El colegiado balear, que se enfrenta posiblemente a un partido complicado por la situación de ambos equipos, estará asistido en el VAR por José Luis Pulido Santana, también con una amplia responsabilidad y bajo la lupa nervionense después de que esta herramienta no interviniera en la jugada de Agoumé ni en la mano del Girona, pero sí en el penalti de Carmona.