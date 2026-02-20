Almeyda, tajante: "No hablaré nunca más con ningún árbitro, ni para bien ni para mal, yo no puedo, otros sí, me pondré un cubrebocas"

Además de pedir disculpas por su reacción tras ser expulsado, el técnico del Sevilla ha dejado una extensa reflexión sobre todo lo que conllevó su episodio con Galech Apezteguía y deja claro que confía en Javi Martínez, con el que estará en constante contacto

Matías Almeyda ha roto su silencio tras conocer la sanción de siete partidos después de la polémica expulsión en el duelo ante el Alavés. El técnico argentino comparecía en sala de prensa y volvía a incidir en sus disculpas por su reacción tras ver la cartulina roja pero sigue considerando que es una "injusticia" ya que no la mereció. "La semana obviamente ha sido un poquito diferente porque tenía que esperar qué iba a suceder pero con lo que respecta al fútbol fue normal. Normal, con correcciones, pensando en el rival que vamos a enfrentar", ha explicado el argentino sobre cómo ha llevado la semana en lo personal.

En cuanto al apoyo que ha recibido el argentino por parte de la afición tras su expulsión, el técnico ha dicho: "En lo que respecta a la afición lo que más remarco es cómo está siempre, cómo desde su lugar apoya inclusive ante la protesta porque a veces el equipo no le da lo que queremos todos y nos encuentra en un momento de unión. Y creo que la unión es la que va a sacar estas situaciones adelante".

Tiene esperanzas en que se reduzca la sanción

"Obviamente que estoy en pleno contacto tanto con el presidente como con el director deportivo y la gente del club con respecto a esto, pero no quiero que me saque el foco de lo que es el partido que vamos a enfrentar. Si tienen que sacar, sacarán. Y si no sacan, aplicarán como aplicaron".

Cómo ve a Javi Martínez para dirigir desde la banda

"El que toma las decisiones soy yo, por más que esté afuera. Confío en cada uno de ellos. Javi va a estar al costado del campo, lo he conocido este año y confío en él. Me gusta cómo trabaja por eso lo he aceptado. Tiene mucha capacidad. Y esto es un trabajo de equipo. Me tocará estar afuera de todos estos partidos, estará Javi. Tiene que mostrar. Y nada, nosotros, desde algún lugar, darle esa información, que muchas veces son pocas, porque nosotros estamos planificando el juego, y todo lo que respecta a los cambios, todo eso, estaremos en plena comunicación".

Cree que lo han utilizado para dar ejemplo al resto de técnicos

"Yo no quisiera, y no pienso eso, la verdad, porque eso sería que se hace diferencia. Y ustedes están viendo que no hay diferencia entre un entrenador y otro, por lo menos de lo que yo veo. Antes de los torneos te vienen a hablar, viene el arbitraje, hay nuevas reglas, y todo se debe cumplir. Ya cuando nos pasamos de las reglas, digamos, que te juzgan pero no hay defensa. Entonces, hay una parte que para mí se tiene que corregir, la parte de poder hacer un descargo, un descargo ante un tribunal. Pero esto para el bien de este fútbol, porque esto evidentemente mancha a un fútbol. Esto no le hace bien al fútbol, esto lo perjudica. Pero yo soy de los que intenta hablar, y cuando intenta hablar a veces molesta, pero no para sacar un beneficio, sino para, porque todos trabajamos lo mismo, miren todos los que somos, el fútbol nos da de comer. El arbitraje con nosotros nos da de comer el fútbol. Somos parte de este juego. Debería haber otro diálogo. Debería haber un diálogo más fluido, y sí, ante el insulto, los árbitros tienen la potestad y el derecho de expulsar a la gente. Y después una ley pareja pero yo tengo que aceptar lo que pasó. Lo acepto injustamente. Tengo que pagar yo no pasa nada. No va a modificar mi manera de pensar hacia el fútbol, hacia una Liga, hacia una cultura, hacia alguien que me da de comer y trabajar, porque sé las convicciones que tengo y los valores que tengo. Y desde ahí nace, digamos, todo lo demás".

Su reflexión sobre la expulsión

"La reflexión que hago es de injusticia total. Yo pago con la fecha, pero no acepto. No va a modificar mi pensamiento porque mi reclamo en el terreno de juego, excesivo, era porque estaba pidiendo lo mismo que pido ahora: por qué fui expulsado. Y queda ahí. Después, para dibujar todo, que pateé la botellita, que no... Bueno, ahí es todo más fácil para juzgarme desde ese lugar. Y he escuchado algunas locuras que han dicho también, que ahí no las comparto. He escuchado algunas cosas fuera de lugar, porque quiere decir que todavía no han conocido a un tipo que les habla sin casete. Hablo y me puedo equivocar cuando hablo, pero de ahí a muchas cosas que han dicho, no todos, porque he escuchado exárbitros hablar con una coherencia total. He escuchado gente que ha hablado desde un lugar que no tiene una amistad conmigo, pero sí desde un lado humano y desde un lugar que están viendo lo que pasó".

"Entonces, ¿qué reflexión? La misma. No me gusta verme en esa situación de tener que estar pidiendo por qué fui expulsado y todo lo que conlleva eso, porque creo que a su vez lograron lo que querían, que era sacarme de foco. Entonces es un aprendizaje para mí, porque yo tanto que les hablo a ustedes de tranquilidad, el que perdió la tranquilidad en ese momento ante una injusticia fui yo. Ahora, la injusticia está porque no hay nada, muchachos, no hay nada. Yo no hice nada para ser expulsado pero sería bueno que algún día alguien que se equivoque diga que me equivoqué y no pasa nada, porque no estamos para juzgar a la gente acá. Nadie es quien para juzgar al otro, para mí. Yo sí acepto cuando me equivoco. Me equivoqué. Yo los pongo a ustedes en lugar mío. ¿Se hubiesen ido? Si te expulsan, te das media vuelta y te vas. Ustedes que llevan ocho meses conociéndome y alguno que me ha estudiado y que ha escuchado declaraciones mías podrá tomar un pensamiento respecto a lo que les voy a decir. Si esto pasaba en la plaza, está el mismo árbitro, sucede la misma situación, yo me levanto, ¿ustedes consideran que iba a ser lo mismo? No saben. Yo hubiese actuado de la misma manera, porque ¿saben cuál fue mi manera de actuar? Fui a preguntar, y con las manos atrás. Un hombre con las manos atrás, un hombre indefenso, un hombre que está hablando. Un hombre apuntador es el que busca, un hombre que empuja, que toca, otro que busca. Este hombre que está acá se paró y escuchó y solo preguntó. En la plaza, en la esquina, acá afuera, yo hubiese actuado de la misma manera porque tengo esos valores. Entonces considero que es injusto. Y siete partidos me querían dar, ¿cuántos decían?, dieciocho mil partidos, y me dejaron afuera la mitad del torneo. Pero no importa. Hasta que la gente del club decida que tengo que estar, voy a estar con más pasión todavía, con más ganas, porque le agarro más amor a este equipo, le agarro más cariño a los jugadores que entreno, le agarro más pasión a la gente que va y paga una entrada. Y obviamente, desde ahora en adelante, que he tratado de hacerlo, no hablaré nunca más con ningún árbitro, ni para bien ni para mal. Listo. No considero que sea la manera, pero evidentemente no puedo, yo no puedo. Otros por ahí sí, yo no. Entonces me pondré un cubrebocas. Pero busquen si en algún partido yo insulto. No hay. Entonces está bueno buscarlo. Yo no insulto, yo respeto a los seres humanos. Me gusta que me respeten, eso sí."