El Sevilla FC se aferra a la estadística para jugar una final ante el Getafe de Bordalás en pleno huracán

El club nervionense, que sólo ha perdido en dos de sus 10 últimas visitas al Coliseum, llegará en medio de un tembloroso parcial de seis puntos de 24 y después del huracán Galech que dejó 10 partidos de sanción a repartir entre Matías Almeyda (7), Joan Jordán (2) y Juanlu Sánchez (1)

Aunque en Nervión no se habla de otra cosa que no sea la desproporcionada sanción de siete encuentros a Matías Almeyda, la plantilla del Sevilla FC intenta aislarse de todo este huracán para afrontar el próximo domingo una nueva final en su visita al Coliseum para enfrentarse al siempre competitivo Getafe CF de José Bordalás en la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los azulones ya vencieron por 1-2 en el Sánchez-Pizjuán, lo que unido a su condición de rival directo, convierten este choque en un 'partido de cuatro puntos' que además llega en la antesala de El Gran Derbi de dentro de 10 días en la nueva casa del Real Betis.

Los blanquirrojos afrontan este choque con sólo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y con la inevitable sensación de haber desaprovechado el tramo más 'amable' del calendario tras sumar sólo una victoria en los nueve últimos encuentros oficiales, eliminado en Copa del Rey por el Alavés y con un parcial de sólo seis puntos de los últimos 24 en juego, pero con la estadística a su favor para hacerse con una victoria que se antoja vital para encontrar tranquilidad, en lo clasificatorio y a todos los niveles.

Sólo dos derrotas en las 10 últimas visitas del Sevilla al Coliseum de Getafe

El Sevilla FC sólo ha perdido en dos de sus diez últimas visitas al Getafe CF, donde además ha sumado dos empates y seis victorias desde su última derrota. En abril de 2019 cayó en el feudo azulón por un contundente 3-0, con un doblete de Jorge Molina y un gol de Jaime Mata, y no hincan la rodilla en el Coliseum desde hace casi tres años, cuando los pupilos del también exsevillista Quique Sánchez Flores se impusieron por 2-0 con tantos de Munir El Haddadi y Enes Ünal en la jornada 26 de la 22/23 disputada a mediados de marzo de 2023.

Desde entonces, el Sevilla FC ha sumado siempre en sus visitas ligueras a Getafe. El curso pasado sólo pudo rascar un empate a cero, aún con Xavier García Pimienta en el banquillo visitante; mientras que en la no menos convulsa 23/24 asaltó el Coliseum en dos ocasiones, precisamente con Quique Sánchez Flores en el banquillo nervionense: venció por 1-3 en los octavos de final de la Copa del Rey, con tantos de Sergio Ramos e Isaac Romero (2) frente al gol local de Mata el día del debut de Alberto Flores con el primer equipo; y se impuso por la mínima en el posterior duelo de LaLiga EA Sports, también con un tanto del central camero.

Entre medias, en esta última década también empezó puntuando en la 15/16 con un 1-1 (Velázquez/Banega) bajo la dirección de Unai Emery y venció por 0-1 con Jorge Sampaoli en la 16/17 (gol de Ganso). Tras el mencionado 3-0, además, enlazó otros dos triunfos: por 0-2 en la 19/20 y por 0-1 en la 20/21, en ambas ocasiones con Julen Lopetegui como entrenador. A pesar de esta buena racha reciente que iguala mucho el balance global de los duelos en el Coliseum, éste sigue siendo favorable al Getafe CF, que ha ganado 10 de los 22 partidos de la serie frente a los ocho triunfos del Sevilla FC y a los cinco empates.