El superordenador amenaza seriamente al Sevilla con el descenso con un porcentaje prepcupante

La dinámica negativa ante rivales directos ha propiciado que el Big Data señale directamente al Sevilla como candidato a bajar, con un porcentaje mayor que el Mallorca, ahora en descenso

La clasificación en la zona media-baja de la tabla está muy apretada y una racha negativa provoca una caída sensible y al contrario, por lo que la sequía de victorias de los nervionenses y la reacción de algunos equipos de abajo le han vuelto a situar en una tesitura delicada.

De este modo, el Sevilla encadena tres partidos sin ganar, con una derrota y dos empates ante rivales directos, y ahora mismo su margen sobre el pozo se ha estrechado hasta los dos puntos. De ahí la importancia de romper está dinámica negativa en la visita a de este domingo al Getafe, uno de los adversarios que ha aprovechado la igualdad para catapultarse en la clasificación con sus dos triunfos seguidos.

El Sevilla es decimotercero con dos puntos sobre el descenso

Ahora mismo, el Sevilla ocupa la decimotercera posición, con dos unidades sobre el Mallorca, equipo con el que tiene perdido el duelo particular, y obviamente en el Sánchez-Pizjuán existe preocupación por la proximidad del fantasma de la pérdida de categoría.

Una amenaza que convierte en real el Big Data, que ahora sí considera que el Sevilla se encuentra en verdadero peligro tras los malos resultados contra rivales directos y el calendario que tiene por delante.

El superordenador ve al Sevilla como el cuarto equipo con más opciones de descender

En este sentido, el superordenador de Dribbla ha incrementado el porcentaje de los nervionenses de cara al descenso dentro de un grupo amplio de equipos involucrados en la lucha por la permanencia y lo sitúa en números que encienden las alarmas.

No en vano, según el algoritmo utilizado por dicho superordenador en función de numerosas simulaciones, el Sevilla es el cuarto equipo con más opciones de bajar a pesar de que hay cuatro conjuntos de por medio, casos Alavés, Valencia, Elche y Rayo Vallecano. Y es que, incluso, el Big Data le otorga al Sevilla más posibilidades de caer a Segunda que al Mallorca, ahora mismo a referencia en el infierno.

Oviedo, Levante y Elche, los señalados por el Big Data

Así, el superordenador eleva el riesgo de los blanquirrojos de bajar a un 34,2%, solo por debajo del 93% del Oviedo, el 66.3% del Levante y el 37.4% del Elche. En cambio, al Mallorca solo tiene un 21.2% de opciones de descender, lo que resulta muy significativo.

El rendimiento del Sevilla con los rivales directos hasta ahora y los difíciles enfrentamientos que le quedan en los meses finales de la competición provocan que el superordenador acerque las llamas del descenso al equipo de Almeyda, que no se podrá sentar en el banquillo en las próximas siete citas.