Despedida y cierre de un 'enriquecido' Imanol Alguacil: su finiquito en el Al Shabab

“Ha sido una experiencia enriquecedora tanto en lo profesional como en lo personal", ha destacado en su adiós un Imanol Alguacil cuyos seis meses en Arabia Saudí le ha dejado, también, un enriquecedor finiquito

La dolorosa derrota por 2-5 frente al Al Ahli propició hace unos días la destitución de un Imanol Alguacil que llevaba meses en la cuerda floja como entrenador del Al Shabab de Arabia Saudí. Tras siete años como técnico de la Real Sociedad, su periplo en tierras árabes ha sido mucho más corto, teniendo a su ya exequipo cerca de los puestos de descenso de su liga.

“Quiero expresar mi agradecimiento al club por la confianza depositada en mí; a los jugadores, por su compromiso diario; a todos los trabajadores de la entidad, por su dedicación; y a la afición, por el cariño y el apoyo mostrados desde el primer día”, ha dicho Imanol Alguacil en sus redes sociales, una vez que las derrotas frente Al Kholood Club y la última goleada en casa por parte del Al Ahli hayan sido clave para acelerar su adiós.

“Ha sido una experiencia enriquecedora tanto en lo profesional como en lo personal. Me llevo aprendizajes, respeto y el orgullo de haber formado parte de este proyecto”, ha apostillado un Imanol Alguacil para el que la experiencia ha sido también muy enriquecedora en lo económico.

Según diversos reportes, el finiquito de Imanol Alguacil sería de unos 7-8 millones de euros tras haber estado al frente de los ‘leones blancos’ de Riad durante seis meses. Una cuantía muy importante y que se correspondería al 50%-60% de lo firmado meses atrás. Un contrato que vinculaba a Imanol con el Al Shabab durante dos temporadas, a razón de algo más de diez millones por temporada.

Un acuerdo que privaría a Imanol de cobrar íntegramente el año restante de su contrato, pero que dejaría al técnico vasco muy satisfecho, al menos en lo económico. “Le deseo al club el mayor de los éxitos en el futuro”, cerraba Imanol Alguacil en su mensaje de despedida, una vez que haya dejado al equipo de Riad a seis puntos de los puestos de descenso de la Saudi Pro League.

Sólo Arteta cobraba más que Imanol Alguacil

Según apunta Crónica Vasca, Imanol Alguacil se había convertido en Arabia Saudí en el segundo entrenador vasco que más cobraba, siendo superado tan sólo por Mikel Arteta, quien percibe 10’7 millones de euros por temporada en el Arsenal.

Superaba Imanol Alguacil a otros técnicos de mayor caché deportivo como Unai Emery (9’6 millones) o Xabi Alonso, cuyo contrato con el Real Madrid oscilaba entre los 8 y los 9 millones de euros, según Kicker.