Brujas - Atletico de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League

El conjunto rojiblanco visita Bélgica en la ida de una eliminatoria clave para seguir con vida en Europa, en un exigente duelo ante el Club Brujas que pondrá a prueba la fiabilidad del Atlético de Madrid en el momento decisivo de la temporada

El Club Brujas y el Atlético de Madrid se enfrentan en el estadio Jan Breydel en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League 2025/26, en una eliminatoria que mide la fiabilidad europea del conjunto rojiblanco frente al crecimiento continental del conjunto belga. Los locales quieren hacerse fuertes en casa para viajar con ventaja al Metropolitano, mientras que los de Diego Simeone buscan un resultado sólido que les permita encarrilar el pase a octavos antes del partido de vuelta.

Ambos equipos llegan a este cruce tras una fase de liga marcada por la irregularidad, con momentos de gran nivel alternados con tropiezos inesperados. El Atlético, acostumbrado a competir en este tipo de eliminatorias, vuelve a encontrarse con una prueba de máxima exigencia, mientras que el Brujas aspira a confirmar su consolidación en el panorama europeo.

Un Atlético imprevisible en Europa y un Brujas sólido en casa

El Atlético de Madrid cerró la fase de liga con 13 puntos, fruto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas, un balance que refleja a la perfección su trayectoria continental esta temporada. El conjunto rojiblanco ha sido capaz de imponerse en escenarios muy complejos ante rivales de primer nivel como el Inter de Milán, mostrando su versión más competitiva, pero también ha dejado escapar puntos en encuentros en los que partía como favorito, como en su último partido de la fase de liga ante el Bodo/Glimt.

Los de Simeone han alternado grandes actuaciones defensivas y partidos muy sólidos con otros en los que han sufrido en exceso, especialmente lejos del Metropolitano. Esta falta de continuidad les ha impedido cerrar antes su clasificación directa y les ha obligado a disputar este cruce previo a los octavos, algo que no entraba en los planes iniciales del club.

A pesar de ello, el Atlético llega con la confianza que otorga su experiencia en eliminatorias y con la sensación de que, cuando logra imponer su ritmo y su orden táctico, sigue siendo uno de los equipos más incómodos del continente.

El Brujas, crecimiento europeo y ambición continental

El Club Brujas terminó la fase de liga con 10 puntos, tras sumar tres victorias, un empate y cuatro derrotas, suficientes para meterse en la fase eliminatoria. El conjunto belga ha demostrado una vez más su capacidad para competir en Europa, especialmente como local, donde suele elevar notablemente su nivel.

El equipo dirigido por I.Leko ha basado su éxito en una estructura sólida, transiciones rápidas y una gran intensidad colectiva, lo que le ha permitido complicar a rivales de mayor presupuesto. En casa, el Brujas se ha mostrado especialmente fiable, convirtiendo el Jan Breydel en un escenario incómodo para cualquier visitante.

Esta eliminatoria supone una oportunidad histórica para seguir creciendo en prestigio continental y para demostrar que su presencia en rondas europeas no es circunstancial.

Club Brujas - Atlético de Madrid: fecha y horario del partido de ida

El encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 entre Club Brugge y Atlético de Madrid está programado para el miércoles 18 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas, en el estadio Jan Breydel.

¿Dónde ver en directo en televisión el Club Brujas - Atlético de Madrid?

El Club Brujas - Atlético de Madrid de la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League será ofrecido a través de M+ Liga de Campeones (M60 O115), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O119) y LaLiga TV Bar, que cuenta con los derechos de retransmisión de la máxima competición europea en España. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa.

¿Cómo seguir online el Club Brugge - Atlético de Madrid, encuentro de la Champions League?

