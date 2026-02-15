Giménez: "Cuando piensas que con ponerte la camiseta del Atlético de Madrid vas a ganar ahí cometes un error"

El central del Atlético de Madrid aseguró que el equipo no jugó al 100%, algo que no está permitido en un club como el rojiblanco

El Atlético de Madrid salió de Butarque vapuleado por el Rayo Vallecano que le ha endosado un contundente 3-0 al cuadro de Simeone. Los rojiblancos salen muy señalado de esta derrota liguera tras haber pasado por encima del Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Giménez, central uruguayo del conjunto colchonero, se mostró muy decepcionado con la actuación del equipo, al que acusó de no haber jugado al 100%. Giménez fue más allá y declaró que "cuando piensas que con ponerte la camiseta del Atlético de Madrid vas a ganar ahí cometes un error".

Giménez, muy crítico con la actuación del Atlético de Madrid

"No jugamos al cien por ciento. Es la realidad. Cuando jugamos al 99 por ciento no nos da. Es una tristeza, una pena, porque se hizo un gran partido el otro día, veníamos enchufados y cuando piensas que con ponerte la camiseta del Atlético de Madrid vas a ganar ahí cometes un error", repasó en declaraciones a ‘Dazn’. "Ellos hicieron un gran partido, jugaron como tenían que haber jugado y nosotros no hicimos lo que teníamos que haber hecho, por lo menos en tema de intensidad y duelos. Pedir disculpas. No somos los mejores cuando ganamos el otro día ni somos los peores ahora. Lo que ha pasado hoy no puede volver a suceder", avisó. Para el zaguero uruguayo, se puede achacar a "muchas cosas" la diferencia entre el 4-0 al Barcelona del pasado jueves y la derrota por 3-0 con el Rayo. "A la estimulación de la Copa, de poder jugar una final, LaLiga es verdad que está muy difícil, es una realidad y no hay que mentirse, pero al final hay que intentar hacer las cosas de la mejor manera", afirmó.

Giménez afirmó que el Atlético de Madrid tiene esta temporada una gran plantilla, pero que el equipo debe hacer mucho más para sumar éxitos. "Somos el Atlético de Madrid, tenemos un gran plantel, somos todos buenos jugadores, los nueve cambios que entramos podemos jugar en cualquier momento, seguiremos trabajando y vamos a trabajar para poder hacerlo. Con el 99 por ciento no nos da. Hay que dejar el cien por cien y hoy se ha demostrado", continuó el central. El Atlético, según Giménez, debe mirar ahora a los próximos encuentros "levantando la cabeza y corrigiendo errores". "Hay pocos días para trabajar y en ese momento que podamos corregirlo tratar de enfocarlo en que hay que hacerlo y hay que mejorar", apuntó.