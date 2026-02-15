Íñigo Pérez, con la espinita de Vallecas: "Es una gran victoria deportiva, pero es un día amargo para el rayismo"

El técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, celebró el 3 a 0 ante el Atlético de Madrid, pero admitió que la situación extradeportiva del club no le permite disfrutar plenamente del triunfo. El partido, disputado en Butarque por decisión de LaLiga, acabó con la mala racha rayista sacándolos de los puestos de descenso

El Rayo Vallecano firmó una de sus actuaciones más completas del curso al imponerse con autoridad al Atlético de Madrid por 3 a 0. Sin embargo, lejos de la euforia habitual tras una goleada de ese calibre, Íñigo Pérez compareció con un tono contenido, casi introspectivo. El entrenador no escondía que el contexto que rodea al club pesa demasiado como para celebrar sin matices.

Preguntado por si era la victoria más especial desde su llegada al banquillo, respondió con matices: “Sí, lo es por el momento deportivo y por el momento especial que tenemos”. Pero enseguida rebajó cualquier tentación de convertirla en un día histórico: “Es una gran victoria deportiva, pero es un día para estar triste”.

El técnico quiso poner el foco en sus futbolistas. “He comprobado que son buenos y grandes personas. Cuando uno tiene un momento delicado es cuando se ve. Me sorprende que hayamos hecho este partido. Hoy tuvimos contundencia, estoy feliz por ellos. Sigue siendo un día agridulce”.

El vestuario, explicó, ha respondido en el momento más complejo: “Esta semana ellos me han demostrado que cuando uno está vulnerable puedes tirar de ellos”. Para Pérez, más allá del resultado, esa reacción humana es lo que más valor tiene.

El césped, apto pero lejos de estar bien

Buena parte del malestar gira en torno al estado del terreno de juego de Vallecas. Íñigo quiso aclarar sus palabras de días atrás: “Lo que quería expresar ayer no es que el campo estuviera bien, quería decir que estaba apto para jugar. Bien no está, muy bien no está”.

El entrenador defendió que se podía haber jugado en casa para que la afición disfrutara: “Se podía jugar para que lo que hemos vivido hoy en las gradas no se hubiese dado y que nuestra gente pudiera disfrutar de Vallecas”. Y añadió una reflexión más profunda: “Creo que cualquier equipo de fútbol necesita un césped en condiciones, independientemente de si quiere dar 100 pases en el área o solo quiere jugar directo”.

Transformar la tristeza en rabia competitiva

En lo deportivo, el Rayo ofreció una versión sólida y constante. Para su técnico, no fue casualidad: “Creo que la regularidad mantenida durante todo el encuentro hace ver que no ha sido un golpe de suerte”. El equipo supo canalizar el malestar: “Intentar reconvertir la tristeza, un poco la desesperanza que tenemos todos los que sentimos el Rayo, en rabia, en movimiento, en contagio, y creo que eso lo hemos hecho bien”.

Aun así, insiste en que tres puntos no cambian la realidad estructural: “Son tres puntos que no cambian nuestra realidad y es lo que me preocupa. Aparte de lo deportivo, estoy realmente preocupado”.

No es solo fútbol

Íñigo Pérez fue especialmente claro al hablar del contexto social y emocional: “Es imposible aislarse del ruido externo. Nos tenemos que implicar por una cuestión de empatía. La situación es muy negativa y entristece”. Y remató con una frase que define el momento: “Hoy no es un día especial. Hoy es un día amargo para el rayismo”.

En lo estrictamente futbolístico, reconoció que ganar al Atlético puede ser “un punto de apoyo importante”, pero se negó a venderlo como solución definitiva: “No es solo lo deportivo lo que nos ocurre. No nos podemos aislar”.

El Rayo firmó una victoria de prestigio para salir del descenso, pero su entrenador dejó claro que, en Vallecas, el marcador no tapa las preocupaciones, en un clima de tensión continuo con la directiva.el