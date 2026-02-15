Rayo Vallecano 3-0 Atlético de Madrid: un grandísimo Rayo baja de la nube al Atleti

El Rayo Vallecano se impone en el derbi madrileño disputado en Butarque ante el Atlético de Madrid. Los últimos cinco minutos de la primera mitad fueron suficientes para que los rayistas solucionaran el encuentro, encontrándose con el gol definitivo en el último cuarto

La jornada 24 de LaLiga trajo consigo un derbi madrileño atípico, donde Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se enfrentaron en el Estadio Municipal de Butarque, situado en Leganés. Tras un gran partido en Copa del Rey del equipo de Simeone, a esta cita llegó una plantilla totalmente diferente, casi sin alma ni ideas, donde el conjunto rayista fue superior, especialmente a partir de la recta final de la primera mitad.

Gran partido del conjunto de Íñigo Pérez que abandona el descenso y gana a todo un Atleti en ‘estadio neutral’ sin haberle dado oportunidad alguna de meterse en el encuentro. Acaban con su mala racha en LaLiga y cogen aire y ganas para buscar la permanencia.

El Rayo noquea al Atleti antes del descanso

El partido comenzó con dos equipos que querían llevar la iniciativa en ataque, pero no lograban realizar grandes combinaciones. Con un poco más de peligro el Rayo, lo más notable de los primeros minutos fueron los incesantes canticos de protesta desde la grada.

En los primeros 15 minutos, las ocasiones más claras fueron un remate de Ruggeri que, tras impactar en Mendy, dio en el larguero. Además de algunos tímidos disparos del Rayo que no inquietaron a Oblak.

Cumplida la media hora de juego, el Atleti seguía buscando el área de Batalla con centros laterales, a través de un Almada y Nahuel muy participativos y el control del mediocampo de Baena. Por su parte, el Rayo supo activarse y responder al contragolpe, donde un disparo de Espino rechazado por Oblak fue su ocasión más clara.

A partir de ahí, el Rayo cogió confianza y casi anota con una gran jugada de Akhomach. El extremo franjirrojo se internó en el área regateando rivales, llegando incluso a driblar a Oblak. Su definición, muy floja, fue sacada por Molina cuando parecía que se colaba en la portería.

Cuando el partido se acercaba al descanso, Baena sufriría una caída que lo cambiaría todo. El centrocampista almeriense tuvo que ser atendido fuera del campo dejando a su equipo con 10 jugadores. Esa ventaja no tardó en ser aprovechada por el Rayo que, en la siguiente jugada, encontró en Ratiu la vía del gol. Regateó el rumano a Ruggeri para poner un centro raso medido desde la derecha, para que en segunda línea apareciera Fran Pérez y rematara a placer. Se ponía por delante el conjunto franjirrojo y los jugadores abrazaban a su lateral tras la gran jugada realizada.

El Atleti quedó en estado de shock tras el tanto rival, provocando que poco después llegara el segundo. Error en la salida de balón de Lenglet que aprovecharon los rayistas a la perfección. Centro raso para Isi, remate que ataja Oblak con una mano prodigiosa, pero sin posibilidad de evitar que el rechace fuera introducido en su portería por Oscar Valentín.

Tras tres minutos de descuento y con algunas jugadas de peligro rayistas, el partido se marchaba a vestuarios con ventaja de dos goles para el Rayo. Los últimos cinco minutos fueron suficientes para que el equipo de Íñigo Pérez arrollase a un Atleti que dominó por momentos, especialmente a través de la banda derecha, pero sin peligro real.

El Atleti no carbura y Mendy sentencia

La reanudación mantuvo al Rayo controlando el encuentro a través de la posesión y número de ataques, lo que provocó que Simeone comenzara a mover el banquillo para refrescar un ataque que no logró disparar a portería en la primera mitad.

Llegada la primera hora de juego, Simeone ya había introducido una triple sustitución, pero los cambios no reactivaron a su equipo, el cuál seguía sufriendo con los ataques del Rayo. Se igualaban las fuerzas, pero no daba la sensación de remontada.

Viendo que el encuentro seguía igual, en el minuto 63 ambos entradores decidieron mover los banquillos. Simeone terminó de agotar sus cambios echando toda la carne al asador, mientras que Íñigo Pérez metió piernas frescas en el ataque.

El Atleti siguió buscando atacar por las bandas, pero sin precisión en el último tercio. Batalla, muy atento, se ocupó de cortar varios centros evitando el peligro rival. No carburaban los rojiblancos mientras que el Rayo buscaba sorprender al contragolpe.

A menos de quince minutos para que finalizara el tiempo reglamentario, Mendy echaría otro jarro de agua fría al Atleti. Centro desde la banda izquierda de Álvaro García para que el central, completamente libre de marca, rematara a placer superando a Oblak. El equipo de Simeone, que no había respondido hasta ahora, veía como el partido se le escapaba.

Sin casi ocasiones de gran peligro y con cuatro minutos de añadido, el partido murió poco a poco hasta que el árbitro señaló el camino a vestuarios. Daba la sorpresa el Rayo con un partidazo donde no dio oportunidad al Atleti de hacer su juego y ni siquiera incomodar a Batalla.

Ficha técnica

3 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, 'Pacha' Espino; Oscar Valentín, Gumbau (Unai López, m.83); Akhomach (Nteka, m.73), Isi (Pedro Díaz, m.64), Fran Pérez (Álvaro, m.64); y De Frutos (Jozhua, m.64).

0 - Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Giménez, Lenglet (Lookman, m.63), Ruggeri (Obed Vargas, m.57); Álex Baena (Julián Álvarez, m.57), Johnny Cardoso (Marcos Llorente, m.63), Rodrigo Mendoza (Le Normand, m.56), Nico González; Almada y Sorloth.

Goles: 1-0: M.40 Fran Pérez; 2-0: M.44 Oscar Valentín; 3-0: M.75 Mendy.

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité vasco). Amonestó a Álvaro (90+2), del Rayo; y a Johnny (m.29), Rodrigo Mendoza (52) y Llorente (70), del Atlético.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de Butarque, en Leganés (Madrid), ante 5.335 espectadores.