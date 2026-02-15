Nico Williams da "dos o tres pasos atrás" con la pubalgia

El futbolista del Athletic Club no jugo ante el Oviedo por precaución. Su hermano, Iñaki Williams, ha asegurado que en estas semanas la pubalgia ha ido a más, provocando un retroceso en el tratamiento

El Athletic Club salió victorioso de su visita al Carlos Tartiere para medirse ante el colista de Primera división, el Real Oviedo. El conjunto entrenador por Ernesto Valverde hizo los deberes y los hizo sin Nico Williams, que se quedó en Bilbao descansando. La pubalgia vuelve a hacer estragos en el joven internacional español que, según ha subrayado su hermano, Iñaki, ha dado "dos o tres pasos atrás".

Iñaki Williams en relación a la pubalgia de Nico Williams: "ahora parece que son dos o tres pasos atrás"

Tras el encuentro ante el Real Oviedo y con la ausencia de Nico Williams como gran novedad, Iñaki no quiso olvidarse de su hermano y anunció a la afición rojiblanca que los problemas en torno a la pubalgia han vuelto y esta vez con mayor presencia. "Jodido. Está jodido, arrastra molestias desde septiembre... Es cierto que el pubis y estas cosas, unos días estás muy bien y al siguiente estás mal", comenzaba diciendo el capitán del Athletic Club. "Ya comenté la semana pasada que me había dicho que empezaba a ver la luz... Y ahora parece que son dos o tres pasos atrás", anunciaba con pena el mayor de los Williams. "Creo que estas semanas, que tenemos partidos de fin de semana a fin de semana, le van a venir bien para poder dosificarse, recuperar, hacer un tratamiento conservador entre semana e intentar llegar a los findes y poder competir", terminó sentenciando Iñaki Williams que desea la pronta vuelta a la normalidad de su hermano, al igual que todo el Athletic Club.

Ernesto Valverde confirma las molestias de Nico Williams

Ernesto Valverde, por su parte, también recordó a Nico Williams tras el encuentro, argumentando que su ausencia se debía a que la carga de partidos estaba haciendo estragos en la salud física del futbolista navarro. "La verdad es que Nico está con molestias y no ha venido porque no está al cien por cien. Es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros. Al final contamos con un jugador que no está del todo bien y es lo mismo para Nico como para los demás. Si están al cien por cien podemos contar con ellos, si no pues tienen que parar", destaca un Ernesto Valverde al que se le ve muy preocupado con la situación del internacional español que regresa a la enfermería del Athletic Club a la espera de encontrar la solución a las continuas molestias del futbolistas que, por el momento, no se plantea pasar por el quirófano para tener alguna opción de ir al Mundial.