Sancet: "No me ha dolido nada, así que en ese sentido muy bien y a coger el ritmo poco a poco"

El futbolista del Athletic Club regresó a la titularidad tras las molestias acarreadas anteriormente y anotó el gol de la victoria para los rojiblancos

El Athletic Club, tras la derrota en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, regresa a la senda de la victoria con un triunfo balsámico ante el colista de Primera división, el Real Oviedo, que le permite meterse en la lucha por Europa. La alegría en el Athletic Club fue por partida doble, ya que el conjunto rojiblanco celebró la vuelta de Sancet, que lo hizo por la puerta grande anotando el gol de la victoria para los vascos. El mediapunta navarro aseguró que se encuentra estupendamente y que los problemas musculares, de momento, han desaparecido. "No me ha dolido nada, así que en ese sentido muy bien y a coger el ritmo poco a poco", declaraba Sancet tras la victoria ante el Real Oviedo.

Sancet supera las molestias y regresa al Athletic Club por todo lo alto

El goleador del Athletic Club, que volvía a la titularidad tras su lesión, anunció que se encuentra perfectamente y que no hay rastro de las molestias que no lo han dejado dar el 100% en lo que va de temporada. "No me ha dolido nada, así que en ese sentido muy bien y a coger el ritmo poco a poco", declaraba tras el partido en zona mixta el futbolista navarro que volvió a ver puerta con la camiseta rojiblanca. "Muy contento de marcar el penalti. Soy consciente de lo que puedo aportar al equipo, lo mejor está por venir, seguro. Estaba muy tranquilo en ese ámbito, sabía que era muy importante. Tenía claro en tirarlo al medio", subrayaba el atacante que cree que es el momento de dar un paso al frente. "No tenemos que mirar ni arriba ni abajo, ir partido a partido para conseguir los máximos puntos posibles e ir hacia arriba".

Ernesto Valverde acierta con Sancet

Por su parte, Ernesto Valverde celebró la vuelta de Sancet, al que antes del encuentro, denominó como una figura clave, aunque ponía en duda su titularidad. "Hay muchos puestos que son difíciles de sustituir. En realidad son todos, lo que pasa es que hay algunos específicos. Es el caso de Oihan Sancet, pero ya el año pasado también hubo momentos en los que no estuvo y teníamos alternativas de un tipo u otro, bien sea con un perfil más de centrocampista como Unai Gómez o como Selton o más perfil de delantero como el de Álex Berenguer. Lo que pasa es que Álex Berenguer tampoco está", subrayaba Valverde que acertó alineando al mediapunta navarro ante el Real Oviedo.