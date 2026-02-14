Ernesto Valverde se decanta por la opción de Sancet con Nico Williams fuera de los planes para Oviedo

En la convocatoria del Athletic Club no aparece el nombre de Nico Williams, que se queda en Bilbao por decisión técnica de Ernesto Valverde. En cambio, el entrenador rojiblanco ha llamado a filas a Sancet que regresa tras la lesión

El Athletic Club afronta la jornada 24 de LaLiga tras el varapalo en la Copa del Rey. La derrota por 0-1 ante la Real Sociedad en San Mamés deja tocado al equipo de Ernesto Valverde, que confía en sumar la segunda victoria consecutiva del año. Para ello, el Athletic Club se desplaza hasta Oviedo y lo hace con Sancet, pero sin Nico Williams, que se queda en Bilbao por decisión técnica.

Nico Williams no viaja con el Athletic Club y Sancet se incorpora a la convocatoria de Ernesto Valverde

La ausencia de Nico Williams y los regresos de Oihan Sancet y Yuri Berchiche son las principales novedades en la lista de 22 jugadores convocados por el técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, para enfrentarse este domingo al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El club bilbaíno no ha informado de ningún problema específico del extremo internacional, por lo que es probable que Valverde le haya dado descanso para mitigar el proceso de pubalgia que le viene afectando a lo largo de la temporada. Respecto a la lista del partido de Copa del pasado miércoles, junto a Nico han quedado fuera los canteranos Duñabeitia y Eder García y regresan Sancet y Yuri, ya recuperados de sus respectivos problemas físicos, y Paredes, que se perdió por sanción el derbi frente a la Real Sociedad.

Ernesto Valverde, en rueda de prensa, destacó la importancia de recuperar a Sancet para el duelo ante el Oviedo, aunque no se pronunció acerca de la decisión técnica de dejar en Bilbao a Nico Williams. "Hay muchos puestos que son difíciles de sustituir. En realidad son todos, lo que pasa es que hay algunos específicos. Es el caso de Oihan Sancet, pero ya el año pasado también hubo momentos en los que no estuvo y teníamos alternativas de un tipo u otro, bien sea con un perfil más de centrocampista como Unai Gómez o como Selton o más perfil de delantero como el de Álex Berenguer. Lo que pasa es que Álex Berenguer tampoco está", especificaba el entrenador del Athletic Club. "Esperamos que Oihan Sancet se encuentre bien y que pueda participar bien de aquí hasta final de temporada", sentenció.

La convocatoria del Athletic Club

De esta forma la convocatoria del Athletic Club está formada por Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Navarro, Guruzeta, Padilla, Areso, Monreal, Lekue, Vesga, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Izeta, Rego y Selton.