La FIFA saca al Athletic de su 'lista negra' tras llegar a un acuerdo con Pumas por Álex Padilla y podrá fichar el próximo verano

El club rojiblanco ha solucionado las desavenencias que tenía con la entidad azteca tras cortar la cesión del meta antes de tiempo, por lo que había recibido una sanción de tres mercados sin fichar que ya no pesa sobre Ibaigane

Apenas un par de días ha tardado el Athletic Club en ponerse al día con la FIFA después de que el máximo organismo del fútbol internacional le impidiera inscribir a nuevos jugadores hasta el mercado de enero de 2028, es decir, durante tres ventanas a raíz de unas discrepancias con el Pumas mexicano por la sanción de su portero Álex Padilla, al cual recuperó este verano tras ceder a Julen Agirrezabala al Valencia.

La FIFA concedía un plazo al club vasco para que solucionara estas diferencias con el club mexicano antes de hacer efectiva firme dicha sanción y así lo han hecho desde Ibaigane. El Athletic ya ha recibido el visto bueno de la FIFA y sale definitivamente de la 'lista negra' del organismo futbolístico, que según han confirmado desde la entidad guipuzcoana, se debería hacer efectivo en un plazo máximo de cinco días.

El Athletic Club aparecía el pasado miércoles en la Lista de Prohibiciones de Registro de la FIFA que incluye a "clubes que tienen prohibido temporalmente el registro de nuevos jugadores debido a diversas infracciones como disputas financieras o incumplimientos regulatorios".

Pero fuentes del club rojiblanco tranquilizaban asegurando que no iba "a derivar en sanción alguna" ya que se trataba de "una discrepancia por unos derechos sobre un futbolista que serán solucionados en las próximas horas". Y así ha sido.

La web de la FIFA reflejaba que el castigo al que se enfrentaría el Athletic sería de tres ventanas de fichajes sin poder realizar incorporaciones, es decir, hasta enero de 2028.

La vuelta precipitada de Álex Padilla, la causante de todo

Según ha apuntado El Correo, en el caso del Athletic había unas diferencias con el Pumas por la gestión que trajo de vuelta a Padilla antes de que expirara su cesión en México. El acuerdo inicial entre ambos clubes reflejaba una cesión por año y medio, es decir, hasta el 30 de junio de 2026, por el que recibió 400.000 euros.

Ante la necesidad de traerlo de vuelta por la salida de Agirrezabala a Mestalla, el Athletic afrontó el pago de 300.000 euros, aunque parece que los mexicanos no quedaron conforme con ello, de ahí el problema que ahora sí ha quedado resuelto definitivamente.

La entidad rojiblanca es junto al Algeciras y el Vélez CF uno de los tres clubes españoles que aparecen en esa lista de la FIFA que se actualiza prácticamente a diario y en la que aparecen centenares de clubes de todas las confederaciones.