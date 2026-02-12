La FIFA prohíbe fichar al Athletic Club: sin mercado hasta 2028

La FIFA ha incluido al Athletic Club en la FIFA Registration Bans y se enfrenta a una sanción que prohíbe fichar jugadores hasta en tres mercados de fichajes. Desde el club confían en que la irregularidad cometida se solventará en las próximas horas y esperan no acarrear sanción por parte de la FIFA

La temporada del Athletic Club está siendo para olvidar y aún así apunta a ser mejores que las que vengan después de que la FIFA haya incluido al cuadro rojiblanco en la FIFA Registration Bans, una plataforma digital perteneciente a la FIFA que "ofrece información sobre los clubes a los que se ha prohibido inscribir nuevos jugadores". El anuncio salió a la luz el pasado miércoles, pero el Athletic Club aún no se ha pronunciado al respecto. La penalización a la que se enfrenta el Athletic Club, "debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos regulatorios", según recoge la FIFA, es de tres ventanas de fichajes sin poder inscribir jugadores, por lo que en caso de hacerse efectivo el castigo, los vascos no podrán fichar hasta enero de 2028.

La FIFA prohíbe fichar al Athletic Club hasta 2028

La inclusión del Athletic Club en esta lista supone un gran varapalo para el conjunto rojiblanco y en especial para la dirección deportiva, que sale muy señalada. La FIFA recoge que en la lista están los nombres de los clubes que "tienen prohibido temporalmente el registro de nuevos jugadores debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos regulatorios", aunque no especifica el caso del Athletic Club que puede recurrir para solventar el problema. La FIFA recalca que el Athletic Club "no podrá inscribir a ningún futbolista, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, ya sea amateur o profesional, durante todo el periodo de vigencia de la medida". Ahora le tocará al Athletic Club pronunciarse y luchar por averiguar el motivo de la sanción y estudiar las posibilidades de, en caso de haber incumplido con las normas financieras, rebajar el castigo, algo que la FIFA no ha especificado aún. Sin fichajes hasta el 2028 y con la situación actual del club, el Athletic atraviesa un momento delicado de cara a un futuro que ha pasado de claro a oscuro. Aún así, desde Mundo Deportivo aseguran que el hecho se solucionará en las próximas horas y que desde el Athletic Club creen que nada de esta situación derivará en sanción.

La segunda sanción que atiza al Athletic Club en dos años

Esta no sería la primera sanción que atiza al Athletic Club que, a día de hoy, sigue sin poder contar con Yeray Álvarez. El central fue sancionado por la UEFA tras dar positivo en dopaje a causa de un medicamento para fortalecer el cabello tras superar un cáncer. De momento, desde el 2 de febrero, el central se ha incorporado a los entrenamientos del Athletic Club, pero no podrá saltar al terreno de juego con el resto de sus compañeros hasta el 2 de abril, fecha en la que caduca la sanción impuesta por el organigrama del fútbol europeo.