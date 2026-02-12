Test F1 2026 | Test de Baréin en directo hoy con Fernando Alonso y Carlos Sainz la segunda jornada de pruebas

Tras un primer día de pruebas extraño en Baréin, donde algunos equipos brillaron y otros sufrieron más de lo esperado, es el turno del segundo, en el que debuta Fernando Alonso

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la segunda sesión de tests de Formula 1 en Bahréin .

Ya son las 8:00, por lo que se está abriendo el telón en Sakhir y pronto vamos a ver pilotos en pista.

Estas son las alineaciones de los equipos para esta jornada , en la que destaca que Fernando Alonso estará todo el día y Carlos Sainz tendrá la tarde:

El Cadillac de Checo Pérez se ha quedado parado en medio de la pista y han sacado una bandera roja.

Tras sacar de la pista el coche de Pérez, la acción se retoma en Bahréin y es Lando Norris el primero en volver a la pista.

Las pruebas son para probar cosas y en Racing Bulls lo saben. Lawson lleva una tremenda parrilla de sensores :

Cuando ya han pasado 31 minutos de sesión, Fernando Alonso sale a pista con el Aston Martin . Muy importante lo que pase ahora, pues el día de ayer fue dramático para Aston Martin.

Donde hay problemas hoy es en Red Bull , que no van a poder rodar en las primeras horas de sesión debido a que han encontrado unos problemas en su monoplaza. Después de la exhibición de Verstappen ayer, no son buenas noticias para Isack Hadjar.

Aquí está la imagen más esperada del día, la de Fernando Alonso subiendo al Aston Martin . Mucha ilusión en estas imágenes.

La pretemporada de la Formula 1 ya ha comenzado por todo lo alto en Bahréin y tras una vibrante primera jornada en la que se pueden empezar a sacar detalles, aunque muy por encima, es el turno del segundo día. Las 8 horas iniciales de pruebas dejaron algunos detalles muy positivos y la confirmación de que hay un capo inesperado, Red Bull, que pese a hacer el segundo mejor tiempo, dio muchísimas vueltas con Max Verstappen, pudiendo probarlo todo para llegar con buenas sensaciones a Australia. No obstante, el más rápido del día fue Lando Norris con un gran arreón final.

La peor noticia del día fue Aston Martin, que tras no rodar mucho por la mañana, poco más de 30 vueltas, encontró unos problemas en el motor por la tarde y Lance Stroll tuvo que pasarse todo el resto de la jornada sin poder subirse el monoplaza. Ahora es el momento de resarcirse para los de Silverstone, pues es el turno de Fernando Alonso para subirse a la máquina y tratar de encontrar mejores sensaciones. Las que tuvo Williams, que en su debut esta pretemporada pudo rodar muchísimo, tanto con Carlos Sainz como con Alex Albon, ambos sin problemas reseñables.