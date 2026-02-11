Button confía en el efecto Newey y mete a Alonso en la lucha por el título

El expiloto no esconde su optimismo con el nuevo proyecto de Aston Martin y el impacto de Adrian Newey, apostando firmemente por el asturiano

El nuevo embajador de Aston Martin, Jenson Button, cree que firmemente en el potencial de Fernando Alonso. El campeón de 2009 dejó su puesto en Williams para unirse a la estructura de Silverstone, donde trabajará junto a Pedro de la Rosa. Su misión principal es facilitar la transición al motor Honda, marca que conoce bastante bien.

Confianza plena en Alonso

''Creo que Aston Martin estará en el grupo de cabeza, pero no podemos olvidar a los grandes equipos como Mercedes, McLaren, Ferrari.... Creo que ellos serán los que todavía estarán cerca del frente este año'', analizaba en Sky Sports el que fuese compañero de equipo del asturiano en McLaren. ''Es emocionante. Fernando Alonso, que es dos años más joven que yo, es igual de bueno que el resto ahí fuera'', lanzaba dejando caer que los de Silverstone estaban ''entre los equipos a la cabeza y me encantaría ver a Fernando luchando por otro título''.

Si el AMR26 responde, Button cree que Fernando Alonso puede luchar por su tercer título mundial con el monoplaza diseñado bajo la supervisión de Adrian Newey. De hecho, ha manifestado incluso que en un cambio de reglas tan radical, la veteranía de Alonso será un activo diferencial frente a pilotos más jóvenes. Jenson confía en la combinación del ingeniero en el diseño y Honda en el motor, pone al asturiano en la mejor posición que ha tenido en la última década.

Hamilton, otro de los grandes angulares

Sobre la posibilidad de que Lewis Hamilton coja el ritmo que perdió al llegar a Ferrari y gane su octava corona, también ha hablado Jenson Botton: ''Te diré después de la primera carrera si es posible o no. Pero con los cambios en el reglamento, todo es posible. Y espero de verdad que veamos a Ferrari en cabeza. Son una parte fundamental de la Fórmula 1. Sería fantástico verlos luchando por las victorias de nuevo''.

Añadió que ''con Lewis, todo es posible. O sea, todavía es joven, tiene 40 años. Lo considero joven. Yo tengo 46 ahora, y Fernando sigue compitiendo. Si siente que ya no es lo adecuado para él, que vaya y haga otra cosa, porque tiene las habilidades necesarias y, obviamente, la forma en que trabaja con un grupo de personas es muy positiva. Así que pienso que podría dedicarse a otra cosa y ser muy productivo y tener mucho éxito en ello'', cerraba sobre ese debate que se forma sobre la edad de los pilotos.