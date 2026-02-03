Jenson Button, nuevo fichaje estrella de Aston Martin

A poco más de un mes para que arranque la temporada de Fórmula 1, Aston Martin ha hecho un fichaje de altura, no para la pista, si no para expandir su imagen, firmando a todo un campeón del mundo como Jenson Button para ser su embajador

Aston Martin tiene en sus filas a uno de los grandes pilotos de la historia, un doble campeón del mundo como Fernando Alonso, a quien quieren dar la oportunidad de alzar la tercera corona de su carrera. Para ello han firmado a Adrian Newey como diseñador del monoplaza y ahora quieren ir a más, algo para lo que es necesario una gran ayuda a la hora de expandir la marca. Así que también se han centrado en esa faceta, en la que desde ahora habrá otro de los grandes pilotos de este siglo, Jenson Button, que desde esta semana es embajador oficial de la escudería.

El campeón de 2009 será embajador de Aston Martin durante la temporada 2026. El británico manifestó su alegría por el nuevo puesto: "Unirme a Aston Martin en un momento tan transformador para el equipo y para la historia del deporte es muy excitante para mí. Tengo muchas ganas de aportar mis años de experiencia a mi nuevo rol como embajador". Así Button volverá a coincidir con Alonso. El piloto español fue compañero de escudería del británico en 2015 y 2016, cuando ambos competían con McLaren, en una experiencia que no salió nada bien, pero si que unió a ambos, pasando por momentos duros, lo que ahora será de ayuda en este momento de transición hacia la élite de los de Silverstone.

Una nueva era en el Gran Circo

Button fue piloto de Fórmula 1 entre los años 2000, cuando debutó con Williams, y 2017, cuando se retiró en McLaren. Su mejor resultado fue cuando se proclamó campeón de la temporada 2009, con el equipo Brawn. También fue subcampeón en la temporada 2011 con McLaren Mercedes. Y en el equipo no esconden su alegría por contar con el británico, un nuevo campeón que refuerza su cultura ganadora: "Jenson nos aporta una mezcla única de credibilidad, reconocimiento global y capacidad narrativa".

Con este acuerdo por varios años, apoyará los programas de comunicación, colaboración y comercial del equipo en un momento en que la Fórmula 1 se prepara para entrar en "una nueva era". Aston Martin incidió en la dilatada trayectoria del británico, la cuál le ha hecho uno de los miembros del paddock más queridos de las últimas décadas, algo vital en este nuevo rol: "Para Jenson, cuya carrera se ha desarrollado a lo largo de múltiples etapas regulatorias en la Fórmula 1, la transición representa una oportunidad poco habitual para ser testigo y apoyar un nuevo cambio generacional en el deporte".