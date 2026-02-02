Se dispara la ilusión para Fernando Alonso: El AMR26 está "a otro nivel"

Dentro de poco más de un mes va a arrancar la nueva temporada del mundial de Fórmula 1, y aunque hasta eso momento todo son especulaciones, la realidad es que hay una expectativa muy alta con Aston Martin y Fernando Alonso

La semana pasada se dio inicio a la temporada 2026 de Fórmula 1 con cinco jornadas de tests privados en Montmeló donde pudieron poner en marcha los nuevos monoplazas. Y más allá del dominio de Mercedes, la gran noticia fue Aston Martin, que llegaron tarde y solo rodaron jueves y viernes, pero que sintieron que el trabajo de estos meses había dado sus frutos. La primera reacción de Fernando Alonso tras bajarse del coche fue muy positiva y ahora desde la fábrica de Silverstone llegan más buenas noticias.

En la escudería de Silverstone están más que ilusionados con el primer coche verde Adrian Newey, como ha dejado claro una de las caras visibles del equipo, el líder de fabricación del equipo, Neil Zambardi-Christie, que en su perfil de Linkedin ha sido muy claro al valorar la primera puesta en escena del que será este curso el coche de Ferrnando Alonso y Lance Stroll, pues pese a apenas haber podido rodar poco más de un día, ha dejado buen sabor de boca: "AMR26: mi 25º coche de F1, pero mi primer coche 'Newey'. Ha habido coches geniales a lo largo de los años, pero éste está a otro nivel".

Si algo destaca del monoplaza es que el diseño y la atención al detalle son increíbles, pero para él, lo más importante de todo es como el equipo ha "superado los retos que plantean los diseños y los plazos", algo que con una mente como Newey supone aún más desafío:"Todos los miembros del equipo han participado en esto, desde el personal de limpieza de la fábrica hasta los directores técnicos, porque es un trabajo en equipo y todos deberían estar orgullosos de lo que hemos creado".

Un trabajo incansable para lograrlo

Porque si algo han hecho estos meses en Aston Martin es trabajar, como deja claro en el mismo 'post' Zambardi-Christie, que elogia a los que han estado día y noche en la fábrica para poder estar en Barcelona y optar a lo que optan, que es a pelear por tener el mejor coche de la 'nueva' Fórmula 1: "Mucha gente ha trabajado muchísimo durante meses para llegar hasta aquí, y la presión sobre ellos, sus familias y seres queridos se subestima enormemente. Pero su compromiso, dedicación y trabajo incansable es lo que nos ha traído hasta aquí, así que merecen mucho más reconocimiento del que probablemente recibirán jamás, pero quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros. Un fantástico trabajo en equipo del que estoy orgulloso de formar parte. El tiempo dirá si es bueno, pero si va tan rápido como parece, podríamos tener un buen año...".