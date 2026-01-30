Sin Mercedes, Lewis Hamilton y Ferrari se van por la puerta grande de Montmeló

La ausencia de Mercedes, gran dominador hasta ahora, en el último día de test de pretemporada de Formula 1 en Montmeló ha abierto el camino para el resto de equipos, y ha sido Ferrari quien ha cogido el mando con un gran viernes

La Fórmula 1 ha tenido esta semana primera toma de contacto con el nuevo curso, con cinco jornadas de tests privadas en las que los equipos han podido probar en el circuito de Montmeló los coches que usarán este curso, en el que entra en juego la nueva normativa que va a hacer que todos partan de cero. El gran nombre de estos días ha sido Mercedes, gran dominador de las pruebas los días que ha rodado, tanto en ritmo como en cantidad de vueltas, pero en esta jornada de viernes ha sido Ferrari, quien aprovechando que las balas plateadas ya habían completado sus sesiones, han dominado la sesión final.

Lewis Hamilton se puso a tono su Ferrari y marcó no solo el mejor tiempo del día, si no el de toda la pretemporada, parando el crono en 1:16.3 durante la tanda de tarde. El mejor crono de la mañana también fue de la escudería transalpina, pero con Charles Leclerc al volante: 1:16.6. En ese podio, entre los dos Ferraris se coló Lando Norris, con el McLaren, que paró el cronómetro en 1:16.5 por la tarde, haciendo lo que no pudo su compañero, Oscar Piastri, que había estuvo probando el coche por la mañana, después de un problema en el sistema de combustible durante la jornada del jueves que les impidió completar las vueltas previstas y ha tenido que hacer ese trabajo de instalación el australiano.

Ferrari y McLaren no fueron los únicos equipos que dieron medio día a cada uno de sus pilotos. También lo hicieron Haas, con Oliver Bearman por la mañana y Esteban Ocon por la tarde; y Audi, con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg. Mientras Red Bull confió en Max Verstappen para todo el día, como hicieron Alpine con Gasly y Cadillac con Valtteri Bottas. El neerlandés pudo completar muchas vueltas, para alivio de su equipo, después de que Isack Hadjar estrellara el coche en la jornada del martes.

Mercedes sale reforzado de Montmeló

La clave de este viernes ha sido la ausencia de Mercedes, dominadora en cuanto a tiempos el miércoles y el jueves, que no salió a rodar porque ya había completado los tres días permitidos como máximo a cada uno de los equipos dentro de los entrenamientos de Barcelona. Al igual que Racing Bulls. Tantos ellos, como el resto de escuadras se reservan ahora para los próximos tests de pretemporada, que tendrán lugar en Baréin: seis jornadas repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Esas serán las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.