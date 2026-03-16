Williams tiene fecha para dar un coche competitivo a Carlos Sainz

Tras hacer magia para sacar los dos primeros puntos de la temporada, Carlos Sainz demostró muy por encima del coche, sin embargo, en Williams ya apuntan a una fecha para volver a crear un tener competitivo

El 2025 de Williams fue mucho, muchísimo mejor de lo que se podía esperar Carlos Sainz cuando llegó a Grove después de salir por la puerta de atrás de Ferrari. El madrileño no lo pasó nada bien en su salida del Cavallino, pero con el mítico equipo británico logró subir dos veces al podio. Y eso que dejaron muy pronto el desarrollo del coche para centrar en 2026, pues la nueva normativa les abría las puertas a pelear y ser de verdad competitivos. Sin embargo, la realidad es que cuando ha comenzado el año, son uno de los peores coches. Aunque el español sigue sacando un juego que la máquina realmente no tiene.

Un error de cálculo les hizo crear un coche con muchos kilos de sobrepeso, un suicidio competitivo en la Formula 1 actual, en la que todo va muy al detalle. Esto generó problemas en Australia y también en China, pues mientras encuentran la forma de 'adelgazar' al coche siguen compitiendo, aunque aparecen otros problemas, como el que dejó sin siquiera poder salir a Alex Albon en Shanghai. Aunque Sainz si lo hizo y con una carrera magistral logró un noveno puesto que es una victoria en sí mismo.

Pese al grandísimo resultado, la realidad es que esto es un 'rara avis' y siguen teniendo un coche muy menor, lo que les obliga a buscar la forma de disminuir de alguna manera el sobrepeso para equipararse a los de arriba, algo que si logran les meterá de nuevo en la lucha por dominar la zona media, algo que ya consiguieron el año pasado. Y desde la escuadra británica ya deslizan una fecha en la que pueden darse todos los condiciones para dar con el peso objetivo y que el coche corra: el Gran Premio de Miami.

James Vowles confía en lograrlo

Uno de los más confiados en dar con la tecla es James Vowles, el 'team principal', para el que este mes de parada que llega por la cancelación de Bahrein y Arabia Saudí es un regalo que les hará ser competitivos antes, pues su objetivo es pelear con los mejores: "Claramente aspiramos a más. Sabemos que el coche aún no está donde debería estar en cuanto a rendimiento y tenemos planes para solucionarlo en los próximos meses. Sabemos qué necesitamos mejorar en cuanto a fiabilidad y son aspectos que debemos abordar de inmediato, porque tenemos dos pilotos de primer nivel y creo que ambos podrían haber puntuado"