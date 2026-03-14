Mercedes tiene dos balas: Antonelli aprovecha los problemas de Russell para amarrar la primera pole de su carrera

Kimi Antonelli ha dado la sorpresa en la clasificación del Gran Premio de China, aprovechando los problemas en el otro Mercedes, de su compañero Gorge Russell, que finalmente ha podido ser segundo, dejando tras ellos a Ferrari y McLaren

Cuanto hace poco más de un año Toto Wolff se apresuró a subir a la Formula 1 a un niño italiano llamado Kimi Antonelli no se entendía muy bien esa precipitación, sin embargo, tras una buena campaña de debut y un gran inicio de curso este 2026, el tiempo ha dado la razón al jefe de Mercedes. Y este sábado ha sido uno de sus días, pues ha conseguido la primera pole de su carrera en el Gran Circo. Los problemas del líder del mundial y gran dominador del fin de semana, George Russell, solo le han dejado ser segundo y su compañero lo ha aprovechado. Tras ellos, los Ferrari y los McLaren, en una 'qualy' donde ha quedado patente, una vez más, que nadie tose a las balas plateadas, al menos a una vuelta.

Drama inicial español

La Q1 ya fue la tumba de Fernando Alonso y Carlos Sainz en la clasificación al sprint, por lo que pasar de ella era el objetivo, algo que de nuevo ha sido imposible. La diferencia entre equipos ha permitido a los grandes hacer los deberes pronto, dejando el trabajo a los equipos menores. Quitarse de la ecuación a los Cadillac, a años luz del resto; y a Aston Martin, que pese a tener a Alonso, ni con esas pueden pelear; los únicos con opciones de soñar eran los Williams. Y casi lo logran, especialmente Sainz, que acabó a un nivel muy alto, pero le faltaron apenas dos décimas para batir el crono de Liam Lawson, quien marcó el corte. Por sacar algo positivo, tanto el madrileño como el asturiano batieron sin problemas a sus compañeros.

Sin sorpresas en la Q2

La gran duda de la Q2 era ver si alguno de los 8 grandes se quedaba fuera de la lucha contra el crono y con los Mercedes y Ferrari a años luz, con McLaren muy cerca, Red Bull partía como el más lento de los cuatro, pero nada más lejos de la realidad. Max Verstappen ha tirado de talento, mientras que peor lo ha pasado Isack Hadjar, que ha salvado la papeleta por apenas 2 milésimas. Junto a ellos se han colado el Alpine de Pierre Gasly el Haas de Ollie Bearman.

Sorpresa en la Q3

En el inicio de la Q3 saltaban todas las alarmas cuando el Mercedes de George Russell se quedaba parado nada más salir. El gran favorito, fuera, o al menos eso pareció de inicio, pues fue capaz de darle la vuelta a la situación y encender el coche, volviendo a boxes. Tras mucho trabajo de los mecánicos pudo saltar a la pista a falta de minutos, lo suficiente para marcar el segundo mejor crono. No le dio para batir a un Antonelli que aprovechó la oportunidad para conseguir la primer pole de su vida.

Tras las dos balas plateadas saldrá Lewis Hamilton, que ha superado a Charles Leclerc, 4º y a los McLaren. La gran sorpresa ha sido el 7º puesto de Pierre Gasly, justo por delante de Max Verstappen y cerrando la tabla, Hadjar 9º y Bearman, 10º.