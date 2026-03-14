Formula 1 2026 GP China en directo | La clasificación del Gran Premio de China de Formula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz

El Gran Premio de China sigue avanzando y tras la disputa de la carrera sprint es el momento de la clasificación de cara al gran momento, la carrera dominical

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del Gran Premio de China de Formula 1.

Tras la trabajada victoria de George Russell en la sprint ahora es el momento de pelear de nuevo contra el crono , donde ahí sí, los mercedes parecen en otra liga.

De nuevo los grandes rivales de las balas plateadas aspiran a ser Ferrari y McLaren , aunque la duda es si los italianos podrán acercarse a Mercedes, pues en carrera si que lo han hecho.

Donde las cosas no van tan bien para los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz , que lo van a pasar muy mal y su único objetivo es terminar mañana, mientras que ahora en la lucha contra el crono quieren mejorar tras el desastre del viernes donde no estuvieron ni cerca de pasar la SQ1.

Russell ha dominado todas las sesiones hasta ahora en China y sería extraño que no hiciera lo mismo en esta cita contra el reloj.

Ya está en marcha la Q1 en Shanghái . Mucha cola en el 'pitlane' para tratar de aprovechar al máximo el tiempo y marcar un buen crono lo cantes posible.

Una muestra de lo sobrados que van los mejores es que Ferrari ha salido con una goma usada de 10 vueltas, mientras que los Mercedes ni siquiera han salido aún. Aunque todo se va a decidir en los últimos minutos, ya que aún los tiempos son muy lentos.

Los Mercedes han salido, han marcado un cómodo 1:33:2 y ya están tranquilamente esperando que llegue el momento de arrancar la Q2.

El drama lo tienen los españoles, pues de nuevo los Aston Martin y los Williams acompañan a los Cadillac como los coches más lentos.

Al que le está costando es a Max Verstappen, ahora mismo 15º, lejísimos de los mejores y con problemas para llegar a los tiempos que le den tranquilidad . El problema lo va a tener para pasar la Q2.

Por muy poco, pero finalmente Carlos Sainz se ha quedado fuera , 16º, por apenas dos décimas sobre Liam Lawson. Junto a él han caído su compañero Alex Albon, así como los Aston Martin de Alonso y Stroll , y los Cadillac, Pérez y Bottas .

Ya está en marcha la Q2. Por delante 15 minutos para ver quien pasa a la pelea por la pole . Ojo aquí a Max Verstappen, que parece que va a pasarlo mal para pasar, al igual que le pasó en la sprint.

Los Mercedes y los Ferrari han bajado de 1:34 , por lo que prácticamente podrían estar dentro, especialmente Russell, que tiene un 32:5 que le asegura, salvo sorpresón, estar ya dentro sin tener que salir.

Verstappen marcha 6º y parece que va a tener opciones para entrar, mientras que los problemas ahora son de McLaren , pues Norris y Piastri son 7º y 10º, respectivamente.

Termina la Q2 y el que se ha salvado de milagro es Isack Hadjar . Apenas dos milésimas permiten al galo entrar a la lucha por la pole. Eliminados los Audi de Hulkenberg, 11º y Bortoleto, 16º; Colapinto, 12º, Ocon, 13º y los RB de Lawson y Lindbland, 14º y 15º, respectivamente.

Ojo que en el tiempo entre sesiones han aprovechado en Mercedes para cambiar el ala delantera de George Russell , que ha sido 3º y ha encontrado algo que no va del todo bien en su bala plateada.

Susto inmenso para George Russell, pues su Mercedes se ha quedado parado en medio de la pista . Ha podido arrancar el coche de nuevo, sin embargo, va camino de boxes en primer marcha. Parece que está fuera.

Tras la primera tanda el Mercedes de Kimi Antonelli marca la pauta, 2 décimas por delante de los McLaren y con Ferrari por detrás . A la espera de lo que suceda con George Russell.

La Formula 1 sigue avanzando y está en su segunda semana, el Gran Premio de China en el trazado de Shanghái, una gran oportunidad para comprobar si de verdad siguen siendo tan superiores los Mercedes, algo que han dejado claro. Las balas plateadas ya arrasaron en el Gran Premio de Australia con una victoria muy cómoda sin apenas respuesta de sus rivales, entre los que aparecen los Ferrari y McLaren, a la espera de un resurgimiento de los Red Bull de la mano de Max Verstappen. Y en China, tanto George Russell como Kimi Antonelli son los grandes favoritos con mucho margen sobre el resto.

En el otro lado de la balanza están los pilotos españoles, pues las cosas están siendo muy complicadas para ellos en China, unos Fernando Alonso y Carlos Sainz que lo van a pasar muy mal y su único objetivo es terminar mañana, mientras que ahora en la lucha contra el crono quieren mejorar tras el desastre del viernes, pues en la clasificación al sprint ni siquiera pudieron pasar la de SQ1, evidenciando los problemas de Aston Martin y Williams. A la espera de lo que pueda pasar en las próximas carreras, en las que se espera cierto crecimiento en ambos equipos.