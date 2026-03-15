Formula 1 2026 GP China en directo | La carrera del Gran Premio de China de Formula 1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz

La segunda carrera del año en la Formula 1 llega en China y tendrá el gran aliciente de ver a Kimi Antonelli y su Mercedes partiendo desde la pole

A esta hora de la mañana el problema está en McLaren y Lando Norris, quien no saldrá desde la parrilla . El coche de Lando no está en el cajón de salida y el garaje está cerrado, mala pinta...

Muchos problemas para varios equipos. El Audi de Bortoleto también tendrá que salir del pitlante aunque ya estaba en parrila. Por detrás también Alex Albon.

Todos los ojos van a estar en Kimi ANtonelli y George Russell, sin embargo, habrá que mirar al tercer puesto, donde está Lewis Hamilton , más tras su brutal salida ayer en la carrera sprint, por lo que es una amaneza seria para Mercedes . Los Ferrari trabajan muy bien este aspecto y es el mejor equipo de la parrilla en eso.

Ya está en marcha la vuelta de formación en Shanghái. Sin los McLaren, pues ambos saldrán desde el pitlane. Muy mal día para los de Woking .

Tremenda salida del siete veces campeón del mundo, que ha pasado a los dos Mercedes y es 1º . Muy bien también Leclerc, que ha pasado a Russell.

Finalmente los McLaren no han podido siquiera salir . Y en las primeras curvas Hadjar y Bearman se han salido por un trompo del francés.

Empieza la fiesta de los Mercedes. Antonelli ha pasado a Hamilton en cuanto ha comenzado el modo overtake y ya está tratando de poner distancia.

Ahora es Russell el que pasa a Hamilton y los dos Mercedes ponen la directa a la victoria. Dos Mercedes, dos Ferraris y dos Alpine, que están aprovechando los problemas de McLaren y Red Bull.

Uno de los que no está teniendo su día es Max Verstappen, que ha fallado en la salida y ahora está peleando por la zona media, 10º. Y encima va con blandos, por lo que va a tener que entrar pronto.

Ojo que hay safety car. Se ha quedado parado el coche de Lance Stroll a un lado de la pista y no le ha quedado otra a dirección de carrera.

Los dos Mercedes, los Ferraris y muchos más han entrado , aunque el italiano ha conseguido que Colapinto y Ocon, que no han parado, se cuelen en medio, por lo que ahora tiene incluso más ventaja.

Russell ha tenido problemas en la resalida y lo han pasado Hamilton y Leclerc. No es un día tan comodo como el domingo pasado para el líder del mundial, que se está quejando de problrmas de grip.

Donde hay una guerra interesante es por la quinta plaza, con Max Verstappen tratando de llegar a ella , pasando a los Alpine y Haas, sus grandes rivales hoy.

Antonelli, Hamilton, Leclerc y Russell están formando un trenecito en cabeza con 3,4 segundos entre los cuatro. Todo van manejando las gomas y habrá que esperar a que llegue la guerra.

Mientras Antonelli se marcha la guerra la están teniendo los Ferrari . Leclerc y Hamilton llevan varias vueltas tirándose en cada curva. Le están poniendo algo de emoción a la cita los de Manarello.

Leclerc ha salido vencedor de la pelea, dejando a Hamilton vulnerable, dando a Russell una opción para pasarle que no ha desaprovechado y ahora el lífer es tercero.

Ahora Russell ha pasado a Leclerc y está tratando de mantener la posición. Si la afianza podremos estar ante el final de las luchas en cabeza.

Por delante Kimi Antonelli ya cuenta con más de 8 segundos de ventaja sobre Russell . El italiano lo tiene en su mano para conseguir el triunfo.

El objetivo de Aston Martin era terminar la carrera, pero no será posible. El coche ha dicho basta a las 34 vueltas, dejando sin opciones a Fernando Alonso . Vaya drama.

Con Russell ya afianzado en la segunda plaza ahora la lucha es entre los Ferrari , con Hamilton pasando ahora mismo a Leclerc en su pelea por el podio.

Ojo que Carlos Sainz es décimo y tiene 7 segundos sobre Colapinto. Oportunidad de oro para conseguir el primer punto de año de Williams ...si le aguantan los neumáticos.

Ahora el que tiene problemas es Max Verstappen, pues el Red Bull lo acaba de dejar tirado . Vaya drama y ojo a lo que va a decir ahora en los micrófonos. Vaya fin de semana del neerlandés.

La Formula 1 sigue avanzando y apenas una semana después de dar inicio a su calendario en Melbourne llega a China, en concreto a Shanghai, donde va a tener una carrera de lo más interesante. No va a ser el día, salvo sorpresa mayúscula, de los dos pilotos españoles, pues tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz tienen dos de los peores coches de la parrilla y sus aspiraciones son mínimas. Todo lo contrario que Kimi Antonelli y su Mercedes, pues el niño dio la sorpresa contra el crono y partirá desde la pole en el trazado chino.

Los problemas del líder del mundial y gran dominador del fin de semana, George Russell, solo le dejaron ser segundo en la clasificación y su compañero lo ha aprovechado para conseguir la primer pole de su carrera. Tras ellos, los Ferrari y los McLaren, en una 'qualy' donde ha quedado patente, una vez más, que nadie tose a las balas plateadas, al menos a una vuelta. Pues en la sprint las balas plateadas se mostraron algo más terrenales, lo que puede invitar a pensar en que pueda pasar algo y no sea lo que fue Australia, un brutal dominio de los dos pilotos de la escudería alemana.