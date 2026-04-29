Honda confirma el temor de Fernando Alonso

La marca japonesa avisa que, pese a los avances del mes de parón, los Aston Martin sólo van a evolucionar en fiabilidad, no en potencia

Honda y Aston Martin respiraron cuando Fernando Alonso pudo acabar su carrera en Japón, en el último gran premio celebrado de Fórmula 1, hace ya más de un mes.

La cancelación de las carreras de Bahrein y Arabia Saudí por la guerra en Irán dejó un vacío que han tratado de aprovechar las escuderías que van más retrasadas para adelantar lo más posible.

Es algo que le ha venido bien al equipo de Fernando Alonso, pese a que este avisaba que no habría un salto importante en su monoplaza antes del verano.

En Honda avisaron que habría avances, pero que no esperaran milagro en Miami, que acoge este fin de semana el regreso de la Fórmula 1, al tiempo que sí reconocían que el problema de las vibraciones quedaría en el olvido.

Honda se reafirma en lo dicho tras Japón

Ahora, a apenas unos días de que la Fórmula 1 retome el campeonato, desde la marca japonesa se reafirman en su mensaje. Habrá mejoras, no importantes y no serán en la potencia, donde Aston Martin sigue a la cola de la parrilla.

Así lo ha reconocido el director general de operaciones en pista e ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, quien tras el Gran Premio celebrado en Suzuka se felicitó por los muchos datos que habían podido coger para el futuro y que ahora hace un balance de lo que van a mostrar en Miami.

"El GP de Japón demostró que nuestros esfuerzos van por el buen camino y nos ha ayudado a encontrar la motivación necesaria para seguir avanzando. Tras esta carrera, aprovechamos la ocasión para dejar allí uno de los AMR26 con el objetivo de realizar, por primera vez, pruebas estáticas en Sakura, centrando todos nuestros esfuerzos en reducir las vibraciones y, por consiguiente, en mejorar la fiabilidad", explica el ingeniero nipón sobre su trabajo del último mes, que consideró "largo" e "intenso".

La prioridad para Aston Martin era la fiabilidad

Orihara deja claro que ese ha sido su objetivo y que esperan haberlo logrado y que los monoplazas verdes puedan acabar las carreras. Pero que la potencia es algo que tendrá que esperar, ya que antes estaba la otra prioridad. "Hemos logrado algunos avances, lo que nos permitirá aplicar medidas correctivas para Miami y más adelante en la temporada. Siendo realistas, estos avances no tendrán un impacto visible en el rendimiento del motor en pista. Por tanto, no hay que esperar avances grandes en este aspecto", añadía el ingeniero jefe de Honda.

Así mismo, explicaba que Miami es el primer circuito del calendario que cuenta con "muchas curvas lentas" y también el primero que se va a desarrollar con "calor", lo que le trae nuevos desafíos. "Es un circuito único, con dos largos tramos a plena carga y varias curvas lentas. Esta combinación hace que sea interesante buscar un equilibrio en el coche. Y, en cuanto a la unidad de potencia, se trata de mejorar el comportamiento en las zonas lentas, así como la optimización de la gestión de la energía en estas secciones es un factor clave para maximizar el rendimiento", señaló.

El calor, otro desafío en Miami

El otro desafío es el calor y será clave, según avisa, "controlar las temperaturas del bloque del motor en el marco de esta nueva normativa".

Como dijo Fernando Alonso, que nadie espere ver a los Aston Martin más arriba a corto plazo. Bastante será con que ya puedan conducir con normalidad y acabar las carreras sin los problemas del Gran Premio de Japón.