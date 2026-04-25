Fernando Alonso responde alto y claro a los rumores sobre su retirada: "No siento que haya llegado ese momento"
El piloto asturiano se siente con fuerzas para seguir al menos una temporada más, admitiendo que cuando llegue la hora será uno de los momentos más duros de su vida
Sin confirmar, pero dejando clara su postura. Así se ha expresado Fernando Alonso en su última aparición pública, en la cual ha hablado de manera rotunda sobre su posible retirada, la cual parece decidido a aparcar al menos un año más para seguir compitiendo con Aston Martin en 2027.
En declaraciones al Automobile Club de Mónaco, el dos veces campeón del mundo en Fórmula 1 certifica que hasta la fecha no ha sentido que sea el momento de dejarlo; eso sí, no descarta que sea algo que pueda ocurrir a lo largo del presente año.
"No sé si seguiré. Es difícil de saber qué pasará. Me encanta correr, me encanta lo que hago. Hice mi primera carrera con tres años y ahora tengo 44. Así que llevo 41 años detrás de un volante. Creo que el momento en el que deje de correr será una decisión dura y costará aceptarla", comenta ante de señalar que cuando deba retirarse, así lo sentirá.
"El tiempo dirá, lo sentiré. Pero por ahora no siento que haya llegado ese momento, me siento competitivo y motivado. Estoy contento cuando piloto. Así que espero que esta campaña no sea mi última temporada en la Fórmula 1", sentencia.
El nacimiento del primer hijo de Fernando Alonso
Tras una carrera inmensa al volante, ahora Alonso tiene bastante más que los coches en su vida personal, ya que recientemente ha sido padre de su primer hijo, Leonard, que ha nacido fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez.
Ese factor familiar es sin duda clave en cada una de las decisiones que tome de ahora en adelante, pero está claro que no le ha quitado las ganas de seguir un curso más compitiendo en la F1. Quedan muchos meses por delante para cambiar de opinión, pero por ahora parece firme.
Una temporada complicada para el asturiano
Más allá de decisiones y posibles escenarios a futuro, el presente está muy marcado por un AMR26 que está a la cola de los monoplazas del Gran Circo. Lejos de lo esperado –un coche que pudiese competir con los mejores de la parrilla–, Magic se ha encontrado con un desastre iniciado por el motor de Honda que parece haberles condenado para todo el año. ¿Hay esperanza? Sí, pero siempre con la vista puesta en un 2027 que podría ser la última oportunidad para que Fernando Alonso consiga esa victoria número 33 tan anunciada.