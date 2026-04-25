MotoGP 2026 Resultados GP España | Marc Márquez gana la carrera sprint del Gran Premio de España y Jorge Martín abandona

El vigente campeón del mundo sale desde la pole, mientras que el piloto madrileño lo hace desde el séptimo lugar. Acompañando al de Ducati en primera línea están Johann Zarco y Fabio Di Giannantonio

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este sábado 25 de abril (15:00 horas) la carrera sprint del Gran Premio de España en el circuito de Jerez , prueba en la que Marc Márquez partirá de la pole , estando escoltado por el francés Johann Zarco y el italiano Fabio Di Giannantonio . Más lejos, desde la séptima posición, abrirá su carrera Jorge Martín . ¡Empezamos!

El vigente campeón del mundo en MotoGP se ha lucido sobre el asfalto mojado para batir a todos y dejar al tercero, Di Giannantonio, a más de un minuto. Enorme el de Cervera .

" Está claro que las condiciones han ayudado, ya que en seco está por delante Álex. Cuando se trata de agua y hay que fluir más que empujar tanto, ahí sí que me siento mucho más cómodo. La sprint y la carrera serán completamente diferentes a esto . Lo importante es estar ahí arriba en la parrilla y salir bien. Después ya se verá".

La marca italiana vivió una excelente jornada el viernes y el sábado ha comenzado igualmente bien , ¿podrán rematar la faena en la carrera sprint?

Cinco minutos para el comienzo de la carrera . Los pilotos se colocan los cascos. En breve, vuelta de reconocimiento.

Cuando estaba peleando por el podio, el campeón de 2024 se queda sin moto (problema mecánico) y cae a la última posición para terminar retirándose .

Marc Márquez se mantiene en cabeza . En el primer lugar desde la salida, solo parece que su hermano Álex, a tres décimas, puede discutirle la victoria.

¡Al suelo Marc Márquez! El vigente campeón se va al suelo poco antes del pit lane y entre en boxes a cambiar de moto.

¡Final! Marc Márquez se lleva la victoria en la sprint del Gran Premio de España en Jerez. El vigente campeón del mundo supera una caída, cambia de moto y recorta 12 puntos con el líder del campeonato, Marco Bezzecchi . En el segundo lugar Pecco Bagnaia y ya tercero Franco Morbidelli . Cero puntos para un Jorge Martín que acabó en el suelo y no pudo volver. Aquí os dejamos la crónica . Muchas gracias por acompañarnos.

El Mundial de MotoGP ha vuelto a la acción con el GP de España en el circuito de Jerez y con un renacido Marc Márquez, quien tras no comenzar del todo bien la temporada se ha hecho con la pole en el gran premio de casa, mientras que Jorge Martín partirá desde la séptima plaza.

Aunque el de Cervera se ha lucido en una clasificación con el asfalto mojado, no quiere lanzar las campanas al vuelo de cara a la carrera sprint (ni para la del domingo). Entendiendo que ambas serán en seco, no las tiene todas consigo de cara a iniciar la remontada en un campeonato en el que marcha quinto con 45 puntos, exactamente a 36 del líder, un Marco Bezzecchi que cuenta los tres primeros grandes premios por victorias.

De cara a este sprint es el propio Marc quien señala que su hermano, un Álex Márquez que brilló el viernes, es uno de los favoritos pese a comenzar su carrera desde la quinta posición. No lo tendrá nada fácil, ya que más allá del vigente campeón mundial también tendrá por delante en la parrilla de salida a Johann Zarco (segundo), Fabio Di Giannantonio (tercero) y el mencionado Bezzecchi (cuarto).

Jorge Martín, al suelo y obligado a remontar

Lejos de dar su mejor versión, Jorge Martín ha tenido muchos problemas en la Q2 de Jerez para no poder pasar de la séptima posición tras una caída que por suerte no ha tenido consecuencia alguna.

El madrileño, campeón del mundo de MotoGP en 2024, es en estos momentos segundo del campeonato con 77 puntos, por lo que tiene a mano asaltar el primer lugar de Bezzecchi. Para ello necesitará remontar en carrera, al igual que un Pedro Acosta que pese a empezar dominando en la clasificación se ha tenido que conformar con la sexta plaza.