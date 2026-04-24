Ducati comienza mandando en el Gran Premio de España de MotoGP, pero no con Marc Márquez

El primer entrenamiento libre disputado en el Circuito Ángel Nieto generó sensaciones muy positivas de Ducati, pero todas ellas en los pilotos de su equipo satélite

Buenas noticias para Ducati, pero no tanto para Marc Márquez. El piloto italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) ha sido el más rápido este viernes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en los primeros entrenamientos libres de MotoGP en el Gran Premio de España de Motociclismo.

El transalpino logró un tiempo de 1.36.954 y fue uno de los tres corredores de equipos satélite de Ducati que han encabezado la clasificación. Tras él, en unos ensayos que se han desarrollado con temperatura baja, lo que propició que los neumáticos se resintieran menos que con calor, se situó su compatriota Franco Morbidelli (Ducati), segundo con 1.37.242; y tercero fue el español Álex Márquez (Ducati), con 1.37.332.

El líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha sido cuarto, con 1.37.347, y quinto el vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati), con 1.37.496.

En Moto2, la primera posición en los primeros entrenamientos del GP de España ha sido para el belga Barry Baltus (Kalex), con Daniel Holgado (Kalex) como mejor español, en cuarta posición con 1.39.618.

En Moto3, el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM) ha comenzado mandando desde el principio y anotó el mejor tiempo de los primeros libres, con 1.44.833.

Se activa el protocolo de seguridad

El Gobierno desplegará 3.900 efectivos en el dispositivo de seguridad del Gran Premio de España de MotoGP de Jerez 2026, que se celebra este fin de semana en el circuito jerezano y que prevé alrededor de 500.000 desplazamientos en su entorno.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este viernes que se trata del "mayor evento deportivo desde el punto de vista de la seguridad que hay en España" y ha subrayado que el operativo es también uno de los más relevantes de Europa en el ámbito deportivo.

Fernández ha explicado que del total de efectivos, 3.800 pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con especial protagonismo de la Guardia Civil, que moviliza 2.040 agentes, mientras otros 450 integrantes de la Agrupación de Tráfico operan desde distintas comunidades autónomas para facilitar los desplazamientos vinculados al evento.

Según ha precisado, la Guardia Civil despliega 22 unidades y capacidades distintas tanto dentro como fuera del circuito, con unos 1.900 agentes vinculados directamente al recinto y otros 600 en el exterior. El delegado ha señalado que una de las novedades de este año ha sido adelantar al pasado lunes el inicio del operativo para reforzar el control preventivo y favorecer el normal desarrollo de las jornadas previas a la cita deportiva.

Harán un simulacro de explosivos esta tarde

Además, esta tarde está previsto un simulacro de seguridad en la puerta 3 del circuito, en torno a las 17:00 horas, centrado en la detección, localización y respuesta ante un supuesto artefacto explosivo. Entre las medidas incorporadas figura también el refuerzo del ciberpatrullaje mediante nuevas herramientas informáticas para detectar posibles delitos relacionados con el evento, así como la utilización de la aplicación AlertCops para recibir avisos y comunicar incidencias.

El delegado ha incidido en la complejidad logística del fin de semana, al coincidir el Gran Premio con la recta final de la Feria de Abril de Sevilla y con la Romería de la Virgen de la Cabeza, que también requieren amplios despliegues policiales.