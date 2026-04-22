MotoGP 2026 GP de España | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de España en el circuito Ángel Nieto de Jerez

Aprilia se enfrenta a su primer examen de verdad, mientras que Pedro Acosta quiere seguir presentando su candidatura al título este año aprovechando que los hermanos Márquez no andan del todo fino

Tras un mes de parón, regresan las motos y lo hacen en España. Concretamente, en el circuito Ángel Nieto de Jerez, donde 'Pecco' Bagnaia tratará de poner fin a su sequía de triunfos. El italiano cuenta con tres victorias consecutivas en el trazado andaluz, las que fueron desde 2022 a 2024. El año pasado fue Alex Márquez quien se adjudicó la victoria.

Pero el trazado jerezano es el escenario propicio para el lucimiento de los pilotos españoles y, en donde a pesar del grave accidente que le tuvo 'lastrado' durante casi cuatro temporadas, espera dar un giro al inicio de su temporada, el vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).El nueve veces campeón del mundo también sabe lo que es ganar en tierras gaditanas, pues antes de su grave accidente de 2020, lo había hecho en 2014, 2018 y 2019.

No obstante, este curso lo tendrá complicado viendo el vertiginoso arranque de campaña del italiano Marco Bezzecchi y su Aprilia RS-GP, pues se fueron con dos victorias consecutivas en el final de la temporada 2025 y los otros tres triunfos seguidos en el arranque de 2026 le hacen ser el gran favorito.

Además, también habrá que tener en cuenta a su compañero de equipo, el español Jorge Martín, campeón del mundo de 2024. El madrileño arrancó el año con una cuarta plaza en Tailandia, pero ya en Brasil y Estados Unidos acabó tras la estela de su compañero de equipo, y logró un triunfo en la carrera sprint estadounidense, por lo que con toda certeza será uno de los protagonistas del fin de semana andaluz.

Como ellos y también por su condición de local y su rendimiento al comienzo de 2026, Pedro'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), debe ser otro de los contendientes en la pelea por la que, en su caso, sería su primer triunfo en MotoGP.

Horarios del Gran Premio de España 2026

Viernes 24 de abril (hora España peninsular)

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Sábado 25 de abril

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoGP | Sprint (12 vueltas): 15:00 horas

Domingo 26 de abril

Warm Up MotoGP: 09:40 horas

MotoGP | Carrera (26 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de España de MotoGP 2026

El Gran Premio de España de MotoGP 2026 se puede ver gratis en España y en abierto. Para esta temporada 2026, Mediaset España le ha robado al Grupo Atresmedia los derechos de las carreras que pueden emitirse gratis. Así, la cita de Jerez se emitirá, de viernes a domingo, en Telecinco, que dará la Sprint del sábado y las tres carreras del domingo, Be Mad (el viernes y el resto del sábado) y la plataforma Mediaset Infinity.

Además, como ya es habitual, también se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio gaditano de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de jerezano, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.