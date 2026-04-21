A Jorge Martín le llega su hora en Jerez

MotoGP recobra su actividad este próximo fin de semana en un circuito que al piloto madrileño no se le da especialmente bien. Pero si quiere recuperar la corona perdida el año pasado no le queda más remedio que sacarle brillo a su moto en tierras gaditanas

Regresa el Mundial de MotoGP tras casi un mes de parón y lo hace con Jorge Martín dispuesto a dar el 'sí, quiero' a un nuevo título de la categoría reina. Porque el madrileño parece haber dejado atrás todos los problemas que tuvo en su primera temporada bajo el mono de Aprilia, donde las caídas y las lesiones le mermaron física y psicológicamente. Ahora, llega a Jerez dispuesto a aprobar con nota uno de los exámenes más complicados para él de la temporada.

Y tanto él como el italiano Marco Bezzecchi, pilotos de las Aprilia RS-GP oficiales y comandandantes de la clasificación del Mundial de MotoGP, se muestran muy esperanzados ante la cita del Gran Premio de España de motociclismo este fin de semana.

El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, dice estar "muy contento de volver a Europa" a la par que reconoce que el circuito Ángel Nieto, de Jerez de la Frontera, es "fantástico" y en él "siempre hay muchos aficionados".

El italiano afirma en la nota de su equipo que tiene "muchas ganas de seguir rindiendo a buen nivel", por lo que intentará "pasar un buen fin de semana, trabajando lo mejor posible junto con todo el equipo" y tratando de divertirse.

Martín, campeón del Mundial en 2024, recuerda que "tras un gran comienzo de temporada", su objetivo no es otro que "confirmar esas mismas sensaciones también en Jerez", motivo por el que, dijo, está "deseando volver a la pista".

"Esta es mi carrera de casa y muchos de mis seguidores estarán allí, así que será un fin de semana exigente porque nunca ha sido uno de mis mejores circuitos, pero tengo muchas ganas de confirmar mi buen estado de forma y seguir trabajando", recalca Martín.

Di Giannantonio va a por todas

Por otro lado, el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), cuarto en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, ante la disputa este fin de semana del Gran Premio de España en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, dijo encontrarse en un buen momento" en la que sobresale su "fuerza" en este comienzo de temporada.

y será interesante estar de vuelta en Europa, y si una vez dijimos que el Campeonato empezaba aquí, para nosotros la campaña comenzó muy bien en las tres primeras carreras, somos fuertes, es un buen momento tanto para el equipo como para la moto", asegura el piloto italiano en la nota de prensa de su equipo.

Marini y Joan Mir, esperanzados en Jerez

Mientras tanto, su compatriota Luca Marini y el español Joan Mir, pilotos oficiales de 'Honda Racing Corporation' (HRC) se mostraron confiados en poder ser competitivos en el Gran Premio de España de MotoGP que este fin de semana se disputa en el trazado 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, un circuito que conocen muy bien."El tiempo entre carreras me ha venido bien para entrenar, he hecho muchas cosas diferentes y me siento muy fuerte físicamente; será importante volver a la normalidad cuanto antes y Jerez es un circuito que todos conocemos muy bien, y creo que nos dará una mejor idea de dónde estamos en comparación con las demás motos", explica el piloto italiano de la Honda RC 213 V.

"Como siempre, nuestro principal objetivo del fin de semana es llegar a la Q2, y luego veremos qué podemos hacer el sábado y el domingo", reconoce Marini, décimo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP 2026.

El español Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020 asegura tener "muchas ganas de reencontrarme con el equipo y volver a rodar en Jerez, que es un buen circuito para entender muchas cosas, y espero que podamos mantener el mismo ritmo que en las primeras carreras".

"Nuestro enfoque no cambia; sé que podemos ser competitivos y seguiré dando el máximo para sacar el máximo partido a la moto y a la situación", afirma Joan Mir.