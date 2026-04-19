Álex Márquez lo deja claro: "Ahora mismo no hay MotoGP en 2027"

El piloto catalán ha sido tajante cuando le han preguntado el porqué no se ha hecho oficial ninguno de los fichajes que ya se han filtrado para la próxima temporada

La guerra en Oriente Medio ha paralizado el mundo del motor y son muchos los que han aprovechado para poner sus motos o coches a punto y otros para aclarar las ideas en su cabeza.

Y uno de los que ha salido a la palestra y ha comentado cómo está el panorama en MotoGP ha sido Alex Márquez. El piloto catalán ha sido protagonista en un acto organizado por la marca Momoven, una empresa de alquiler de motos de la que el corredor de Gresini es accionista.

En primer lugar, contestó al cambio de sede del Gran Premio de Australia, que a partir de 2027 dejará de celebrarse en el icónico circuito de Phillip Island para pasar al de Adelaida. Y lanzó un serio aviso a los organizadores del Mundial: "Adelaida no es un circuito urbano, es un circuito dentro de una ciudad. No será una pista permanente, pero sí será un circuito como Jerez, Austin u otro. Ese concepto de circuito urbano ha engañado a mucha gente. No habrá muros, no será un Mónaco. Si vemos muros, los pilotos de MotoGP seremos los primeros que digamos que no se corre".

Por otro lado, respondió con rotundidad cuando le cuestionaron por el número de carreras en MotoGP: "Yo creo que, no quizás demasiadas. Pero pienso que 22 grandes premios es el máximo. Lo que me da miedo es que, aunque yo ya esté a una edad avanzada y no vaya a estar mucho tiempo con este formato, los pilotos jóvenes como mi compañero, Fermín Aldeguer, sí se puedan quemar antes con este formato. Más carreras, más lesiones... El tanto por ciento de posibilidad de lesionarse es mucho más alto. Llegar muy quemado físicamente sí puede pasar".

Álex Márquez no desvela su futuro aunque sea un secreto a voces

Pero el momento más esperado llegó cuando el de Cervera tuvo que enfrentarse a su nuevo destino y a todos los fichajes que ya se han filtrado pero que todavía no se han anunciado de manera oficial: "Todo está en un punto de 'stand by' por las negociaciones que tiene la MSMA con el campeonato. No se sabe si va a continuar, ahora mismo no hay campeonato el año que viene, esa es la realidad. No ha firmado ninguna fábrica. ¿Que llegarán a un acuerdo? Por supuesto. Pero ahora mismo no hay MotoGP en 2027".

No obstante, Álex deja la puerta abierta a posibles cambios al recalcar que firmado no puede haber ni un sólo documento en ningún equipo: "Entonces, ahí es cuando tú estás tranquilo. Para el futuro, hablo creo que en general, pero casi todo el mundo, no creo que lo tenga firmado, pero sí tienen apalabrado, de alguna manera, dónde van a ir. Pero es verdad que hasta que no haya un acuerdo no se puede firmar nada".

Por último, se permitió bromear cuando le preguntaron por el color de su uniforme para el año que viene: "Ya llevé el naranja en Moto2, pero mi color es el azul, ¿eh?".