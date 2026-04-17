Marc Márquez da pistas sobre su futuro: "Me puedo retirar tranquilo y satisfecho, el círculo está cerrado"

El piloto de Cervera asegura que, con el último Mundial, su objetivo se ha cumplido y que todo lo que ahora venga será "bienvenido", toca disfrutar

Un mes sin MotoGP da para mucho y si los resultados no son los esperados para el piloto más mediático de la categoría, aún más. A lo largo de este tiempo se han producido varios debates, pero dos han sobresalido por encima de todos.

El primero tenía que ver con las diferencias de la Aprilia y la Ducati y de si la segunda podría alcanzar a la primera. El segundo sobre el final de la carrera de Marc Márquez, hasta el punto de que varios pilotos y expilotos han hablado y opinado sobre si ésta puede ser la última o penúltima del piloto de Cervera en activo.

El hecho de que Ducati y el propio Marc Márquez hayan reconocido que no se ha recuperado de la lesión del pasado año. La caída en Austin del viernes, que según admitió luego, le impidió pilotar con sus 100% porque se le había hinchado el brazo. Y lo que arrastra de la grave lesión de 2020. Todo eso alimenta la teoría de una pronta retirada.

Marc Márquez no rehúye la pregunta, pero en una charla con el postacst 'Imagin Tiene Un Plan', no le pone fecha. Su cuerpo se lo dirá. "Soy consciente de que cada vez está más cerca -su retirada-, y evidentemente te diría que hasta que mi cuerpo aguante, pero es que, que tu cuerpo aguante no sabes a qué edad y yo lo voy a alargar hasta que mi cuerpo aguante. Yo sé que voy a acabar antes mi carrera deportiva por mi cuerpo que por mi mentalidad. O sea, por mi cuerpo antes que por mis ganas de seguir", dejaba claro el piloto de Cervera.

Ser campeón en 2025, el punto 'final' para Marc Márquez

Su cuerpo tuvo otro duro palo cuando el pasado año sufrió el accidente en Mandalika. Pero para entonces era campeón y, con ello, el gran objetivo que se había marcado desde que se lesionara en 2020, ya lo ha cumplido. "El círculo de mi carrera deportiva yo lo he cerrado personalmente. O sea, todo lo que venga ahora, bienvenido", avisa.

No obstante, aclara que eso no va a mermar sus ganas de ganar. "La ambición es la misma, ¿eh? Y las ganas de ganar son las mismas. Pero yo no quería que mi carrera deportiva se acabara con el de después de la lesión de 2020. Ya no volvió a ganar. Yo he vuelto a ganar. Ya está. O sea, círculo cerrado. Ya me he quedado en paz conmigo mismo porque se tomaron una serie de decisiones de volver precipitadamente, pero mi círculo está cerrado. Entonces, todo lo que venga ahora, bienvenido sea", reitera el piloto de Ducati.

Marc Márquez reconoce el alivio de volver a ganar

En este sentido, Marc Márquez tiene claro que, de no haber podido ganar de nuevo, cuando arriesgó dejando la Honda oficial por un equipo satélite de Ducati, no se habría retirado tranquilo. "Me hubiera retirado porque no me hubiera quedado otra, pero no estaría satisfecho al 100%. Evidentemente tranquilo en el sentido de que lo había intentado, pero no había salido, pero no me hubiera retirado satisfecho al 100%. O sea, tranquilo sí, satisfecho, no. Ahora me puedo retirar tranquilo y satisfecho, pero repito, mientras esté en activo, yo sigo dando el 100%", avisa el ilerdense.

Marc Márquez sabe que su lesión le está condicionando, pero ya no duda como lo hizo en un principio y sabe sacar el mayor partido a la situación que vive. "Dudaba de si podía ir rápido otra vez porque salía de una lesión muy grave. Entonces, yo sé que yo no tengo el brazo como lo tenía y, de hecho, una de las cosas que me ha ayudado más es no comparar mi lado izquierdo con mi lado derecho. Simplemente sacar el 100% de mi lado derecho y mi lado izquierdo", indica un Márquez que no se va a rendir pese a este mal inicio de campeonato.