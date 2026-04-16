Marc Márquez, en el disparadero: "Sigue siendo el rival al que más hay que temer"

Desde Aprilia siguen mandando mensajes de desconfianza hacia el piloto español de Ducati, al que ven mermado físicamente y temen su recuperación

Pese a que Marco Bezzecchi domina el Mundial y a que Jorge Martín le disputa el liderazgo, nadie descarta a Marc Márquez en la pelea por el campeonato de MotoGP cuando ya se llevan tres grandes premios disputados. La Ducati ya no domina como antaño y la Aprilia es superior, pero el propio piloto de Cervera ha querido dejar claro que el gran problema es que él llega mermado físicamente y que, si logra recuperarse, tiene moto para pelearle las victorias a las dos Aprilia oficiales. Y apunta para ello a los registros que hizo durante muchas vueltas en el circuito de Austin.

La llegada del campeonato a Europa y el hecho de haber tenido un mes para recuperar parte del terreno perdido dan más opciones a la Ducati y a un Marc Márquez que, en este tiempo, se ha dejado ver entrenando en el circuito de Alcañiz.

En Aprilia le temen y Massimo Rivola, máximo responsable de la división de competición de Aprilia, veía una oportunidad perdida el hecho de haber cedido tantos puntos en los sprints de las primeras citas mundialistas. "Perdimos unos veinte puntos en los sprints. Cuando tu rival es Márquez, y sabes que no está en plena forma, no deberías darle ninguna ventaja, porque sabes que se recuperará", avisaba el italiano.

No es el único que, desde la fábrica de Noale, avisa lo que puede dar el piloto español. Uno de sus pilotos probadores, el italiano Lorenzo Savadori, también señalaba al español en una charla con ‘Chiacchiere da Box’, en la que dejaba claro que el español estará en la pelea. "Creo que en Texas le costó mucho físicamente, pero sigue siendo el rival al que más hay que temer. (…) Mi impresión es que claramente quiere intentar ganar y, en cualquier caso, quiere seguir compitiendo", añadió.

Savadori ve a Marc Márquez más años en MotoGP

Savadori cree que no sólo seguirá peleando el Mundial sino que, pese a lo que se habla de una posible retirada, seguirá dando guerra el próximo año. "¿Su futuro? En mi opinión, seguirá después de esta temporada. Personalmente, no lo sé con certeza, pero creo que Márquez continuará", sentenciaba el piloto italiano.

En Aprilia siguen de cerca la evolución del piloto gerundense, pero no olvidan una evolución que le ha llevado a dominar el campeonato cuando hace poco más de un año eran la tercera o cuarta moto. "El año pasado, por desgracia, Jorge Martín se lesionó y se perdió varias carreras. En las carreras en las que le sustituí, Jorge y yo seguimos avanzando en el desarrollo de la moto. En cada carrera tenía una moto en la que siempre cambiaba algo para intentar mejorarla", desvelaba.

El secreto de Aprilia para mejorar en un año

"Nunca es fácil encontrar soluciones de mejora cuando la base ya es excelente. A veces montas componentes que necesitan rodaje para mejorar y, para todos, probarlos durante el fin de semana de carrera es lo mejor. No es fácil para el piloto porque en cada turno tienes una moto diferente, pero llevo a Aprilia en el corazón y me alegra verlos ahí delante", afirma en referencia a cómo fue su evolución, con un piloto probador compitiendo y probando cosas en cada carrera, algo que hizo evolucionar a la Aprilia hasta dominar ya a finales de 2025, cuando Marc Márquez estuvo ausente y Bezzecchi arrasó.

Aunque Lorenzo Savadori se decanta por su compatriota, no olvida a su otro compañero y no descarta a un Jorge Martín con el que mantiene una relación estrecha por ser su sustituto el pasado año, y al que ve en condiciones de plantar cara en la pelea por el Mundial de MotoGP a su propio compañero. "Jorge es el campeón mundial de 2024 y tiene un talento increíble. Además, viene de un año en el que se lesionó. Compitió poco el año pasado, pero en seguida volvió a ser competitivo y estar en cabeza. Eso demuestra su gran talento", avisa sobre lo que puede hacer el madrileño sin las Aprilia siguen por delante, comandando la parilla de la categoría reina del motociclismo mundial.