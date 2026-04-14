La alarma con Marc Márquez sale a la luz: "Eso está claro"

Sus rivales no tienen claro lo que Marc Márquez pueda hacer tras el parón, con una evolución de su lesión y en una Ducati con la que, por momentos, hizo buenos tiempos en Austin

Si cualquier moto hubiera dominado como lo ha hecho la Aprilia en los tres primeros grandes premios de la temporada de MotoGP nadie dudaría de que el campeón de la presente temporada saldrá de ahí. Ha pasado en los últimos años con Ducati, en un Mundial donde no había un campeón claro, pero se sabía que ése saldría de ahí.

La diferencia este año es que enfrente está Marc Márquez... y 'lesionado'. Que, además, la pasada temporada dominó con su talento, incluso, cuando las Aprilia habían dado ya un paso adelante. Y por si fuera poco, ha tenido un mes para tratar de recuperarse y la Ducati, para avanzar en lo que no le ha funcionado en este arranque de temporada.

El máximo responsable de la división de competición de Aprilia, Massimo Rivola, plasmaba ese temor en una entrevista con La Gazzetta dello Sport. "Perdimos unos veinte puntos en los sprints. Cuando tu rival es Márquez, y sabes que no está en plena forma, no deberías darle ninguna ventaja, porque sabes que se recuperará", avisaba el mánager italiano.

Marc avisa que la Ducati está para ganar

Ahora que las Ducati no son la moto "dominante", nadie es capaz de poner la mano en el fuego y dar a Marc Márquez por perdido, la propia Ducati, en su programa 'Inside' de Austin, dejaba claro que si no hubiera habido sanción en la carrera, habría estado en el podio, ya que durante gran parte de la carrera fue en los mismos tiempos de cabeza. Y, de hecho, el propio piloto de Cervera reconocía que le estaba costando en las primeras vueltas, pero que a partir de ahí ya era rápido. Por eso decía que el que tenía que mejorar era él y no la moto.

Ese temor -o esperanza en el caso de Ducati- la plasma a la perfección el excampeón norteamericano Kevin Schwantz, que ha participado en el programa 'Gas It Out!', y ahí ha dejado claro que campeones como Rossi o Márquez están a otro nivel y son capaces de ganar carreras y mundiales por sí mismos.

Schwantz ve a Marc Márquez capaz de todo con esta Ducati

"Creo que todos sabemos que Rossi es capaz de pilotar cualquier moto. Pilotó una 125cc durante una temporada y ganó un campeonato; pilotó una 250cc durante una temporada y ganó otro campeonato; pilotó en 500cc durante una temporada y volvió a ganar un campeonato. Y Márquez también parece capaz de pilotar cualquier moto. Me refiero a la Honda con la que nadie podía hacer nada y él ganaba carreras y campeonatos. No se le puede quitar mérito a este chico. Eso está claro", señala el estadounidense.

Igual que Schwantz, Jorge Lorenzo tampoco descarta a Marc Márquez, pese a que ve que su hombro puede lastrarle y, a corto o medio plazo, acabar con su carrera. "Sigue teniendo unas cualidades inmensas. Sigue siendo uno de los principales favoritos al título junto con Marco Bezzecchi. Pedro Acosta puede entrar, pero a Pecco Bagnaia no le veo tranquilo... le falta confianza", asegura en GPOne.